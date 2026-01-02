쿠팡 저격? 무신사, 전 회원에 5만원 쿠폰 “우리는 그냥 드려요”
패션 플랫폼 무신사가 새해를 맞아 전 회원에게 5만원 상당의 즉시 할인 쿠폰팩을 지급해 화제다. 업계 안팎에선 3370만명 개인정보를 유출한 쿠팡이 1인당 5만원에 해당하는 피해 보상안을 내놓은 것에 대한 ‘저격’으로 보고 있다.
2일 업계에 따르면 무신사는 새해 첫날 공식 홈페이지와 앱을 통해 “기존 회원·신규 회원 모두에게 즉시 사용 가능한 5만원 쿠폰팩과 5000원 상당의 무신사머니 페이백을 제공한다고 공지했다. 쿠폰 구성은 무신사 스토어 2만원, 무신사 슈즈&플레이어 2만원, 무신사 뷰티 5000원, 무신사 유즈드(중고) 5000원으로 이뤄져 있다. 신규 가입자는 여기에 20% 할인쿠폰이 추가로 제공된다. 무신사머니를 충전해 1만원 이상 결제하면 5000원을 돌려주는 페이백 혜택까지 더해진다.
무신사가 자사 서비스에서만 사용할 수 있는 쿠폰을 네 가지로 쪼개 지급한 점, 그리고 전체 혜택이 5만원이라는 점은 자연스럽게 최근 쿠팡의 개인정보 유출 보상안을 떠올리게 한다. 쿠팡은 국회 연석 청문회를 하루 앞둔 지난달 29일, 피해 고객에게 5만원 상당의 구매 이용권을 지급하겠다고 발표한 바 있다.
하지만 실사용 측면에서는 비판이 쏟아졌다. 일상적으로 쓰기 쉬운 ‘전 상품·배달’ 할인은 5000원에 불과한 반면, 여행·명품관 등 고가 서비스에 각각 2만원이 묶여 있어 “사실상 5000원 보상에 불과하다”는 지적이다. 여기에 이미 ‘탈팡’한 고객이 보상을 받으려면 재가입을 해야 한다는 점도 논란을 키웠다.
반면 무신사 쿠폰은 자사 핵심 카테고리에만 적용돼 실제 사용성이 높다는 평가가 나온다. 사용처가 분산돼 있다는 공통점에도 불구하고 쿠팡과 달리 ‘마케팅이 아닌 혜택’이라는 인상을 준다는 것이다. 업계에서는 “쿠팡 보상논란을 의식한 기획 아니냐”는 해석이 힘을 얻고 있다.
양사의 미묘한 신경전은 이번이 처음이 아니다. 무신사는 최근 몇 년간 쿠팡 출신 임직원을 적극 영입해왔고, 이에 쿠팡은 지난해 7월 무신사로 이직한 임원 2명을 상대로 전직금지 가처분을 제기했다. 로켓배송 등 영업비밀이 유출될 가능성을 문제 삼은 것이다. 개인정보 유출 사태 이후 해당 소송은 중단된 상태다.
앞서 2023년 쿠팡플레이 예능 프로그램 ‘SNL코리아’에서 배우 주현영이 무신사 옷차림을 두고 “무신사 냄새 지리네?”라는 대사를 던져 논란이 일기도 했다. 당시 쿠팡은 패션 카테고리 확대를 추진 중이었고 무신사 역시 핵심 경쟁사로 꼽히던 시점이었다. 제작진은 “특정 브랜드를 깎아내릴 의도는 없었다”고 해명했지만 업계에서는 이를 단순 해프닝으로만 보기 어렵다는 시각도 존재했다.
