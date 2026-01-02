시사 전체기사

이대통령 “대전·충남 이어 광주·전남까지…광역단체통합 속도”

입력:2026-01-02 09:09
이재명 대통령이 지난달 23일 부산 동구 해양수산부 청사에서 열린 해수부 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 2일 광주·전남의 행정통합 가능성을 거론하며 “쉽지 않아 보였던 광역단체 통합이 조금씩 속도를 내고 있다”고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 ‘대전·충남에 이어 광주·전남까지?’라는 제목의 글을 올리며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “수도권 일극 체제를 극복하고 ‘지역 주도 성장’의 새 길을 열어야 한다는 데에 국민의 뜻이 모이고 있는 것 같다”며 “여러분의 의견은 어떠신가요”라고 적었다.

그러면서 김영록 전남지사와 강기정 광주시장이 ‘행정통합 추진단’을 만들어 본격적인 논의를 시작하기로 했다는 내용의 언론 기사도 함께 소개했다.

앞서 김 지사는 지난해 12월 30일 오전 전남도청에서 열린 실·국장 정책회의에서 “광주·전남 행정 통합을 위해 추진기획단을 만들겠다”고 언급했다.

그러자 강 시장도 같은 날 오후 기자간담회에서 광주시와 전남도가 ‘행정통합 추진단’을 공동으로 구성하고 곧바로 행정 통합을 추진하겠다고 화답했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

