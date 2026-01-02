삼성전자 “HBM4, ‘삼성이 돌아왔다’ 경쟁력 증명”
전영현·노태문 대표이사 신년사
삼성전자가 올해 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 한 메모리 경쟁력 회복을 다짐했다.
전영현 삼성전자 대표이사 부회장(DS부문장)과 노태문 대표이사 사장(DX부문장)은 2일 신년사를 통해 이같이 밝혔다. 삼성전자는 각 부문 임직원들에게 경영 상황에 맞는 메시지를 전달하기 위해 신년사를 각각 발표했다.
전 부회장은 올해를 메모리 경쟁력 회복의 해가 될 것이라고 강조했다. 그는 “HBM4는 고객들에게 ‘삼성이 돌아왔다’는 평가까지 받으며 차별화된 경쟁력을 보여줬다”며 “메모리는 근원적 기술 경쟁력을 반드시 되찾자”고 당부했다. 파운드리 사업에 대해서는 “본격적인 도약의 시기에 접어들었다”며 “기술과 신뢰를 바탕으로 기회를 성과로 이어가자”고 말했다.
그러면서 “삼성전자는 로직부터, 메모리, 파운드리, 선단 패키징까지 ‘원스톱 솔루션’이 가능한 세계 유일의 반도체 회사”라며 “이러한 강점을 바탕으로 전례 없는 AI 반도체 수요에 대응하며 고객들과 함께 AI 시대를 선도하자”고 강조했다.
노태문 사장은 “AX(AI 전환)는 단순한 도구가 아닌 우리의 생각과 업무 프로세스를 근본적으로 바꾸는 과정”이라며 “AI를 활용해 일하는 방식과 사고까지 혁신해 업무 스피드와 생산성을 높여 나가자”고 당부했다.
그러면서 “우리의 기술력과 선제적 리스크 관리 역량은 위기를 기회로 반전시키는 강력한 무기가 될 수 있다. 압도적인 제품력과 위기 대응력으로 시장 리더십을 확보하자”며 “시장의 변화를 실시간으로 센싱하고 경영 활동 전반에서 민첩하고 유연하게 대응해야 한다. 빠른 실행력과 도전을 장려하는 문화를 정착시키자”고 강조했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사