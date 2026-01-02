시사 전체기사

[속보] ‘전장연 시위’에 1호선 남영역·시청역 무정차 통과

입력:2026-01-02 08:50
수정:2026-01-02 09:28
연합뉴스

전국장애인차별철폐연대(전장연)의 지하철 탑승 시위로 새해 첫 출근 날인 2일 서울 지하철 1호선 열차가 운행에 차질을 빚고 있다.

서울교통공사는 이날 오전 9시부터 1호선 시청역 하행선을 무정차 통과시키고 있다고 밝혔다.

앞서 한국철도공사(코레일)도 오전 8시15분쯤부터 9시 12분까지 약 1시간 동안 1호선 남영역 상하행선을 무정차 통과시켰다.

이는 전장연이 오전 8시쯤부터 1호선 남영역과 시청역에서 지하철 선전전을 벌이고 있는 데 따른 조치다.

전장연은 시청역에서 서울역, 다시 시청역으로 이동한 뒤 오전 10시 ‘신년 투쟁 선포 결의대회 및 장애인 권리 쟁취 행진’을 열 예정이다.

이들은 6·3 지방선거를 앞두고 각 지방자치단체가 교통약자법에 명시된 권리와 장애인 이동권을 보장할 것을 촉구하고 있다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

