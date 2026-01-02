시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 01월 02일)

입력:2026-01-02 05:31
공유하기
글자 크기 조정

1월 2일 금요일, 아침 날씨입니다.

전국 기온이 영하권에 놓인 가운데 서울·경기·강원·충청 지방에는 영하 10도 이하로 떨어져 매우 추운 날씨를 보이고 있습니다.

아침 최저기온은 서울 -12.0도, 인천 -13.0도, 수원 -13.0도, 춘천 -15.0도, 강릉 -10.0도, 청주 -13.0도, 대전 -13.0도, 전주 -9.0도, 광주 -7.0도, 대구 -10.0도, 부산 -7.0도, 제주 1.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 -3.0도, 인천 -4.0도, 수원 -5.0도, 춘천 -3.0도, 강릉 1.0도, 청주 -3.0도, 대전 -2.0도, 전주 0.0도, 광주 0.0도, 대구 -1.0도, 부산 2.0도, 제주 4.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
막혔던 은행 가계대출 숨통… 정부는 연초부터 관리모드
주거비용 더 들고 면적 줄어들수록… 출산율 더 떨어진다
“40명 사망 추정”…스위스 스키 휴양지서 폭발 사고
내일부터 대통령 욕하면 최대 징역 3년인 ‘이 나라’
정가 4만5000원→20만원?…스타벅스 ‘곰돌이 컵’ 또 품절·리셀 대란
[단독] ‘나쁜 의사’ 철밥통 깨졌다… 성범죄만으로 첫 면허 박탈
피 묻은 옷 갈아입히고 신고하자 또 폭행…100만 유튜버의 최후
군대 안 가려고 매일 ‘줄넘기 1000개’ 한 20대의 최후
국민일보 신문구독