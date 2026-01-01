시사 전체기사

정원오 “늘 시민의 곁에서 힘 되겠다…도전할 시간”

입력:2026-01-01 22:44
수정:2026-01-01 22:59
공유하기
글자 크기 조정
정원오 성동구청장이 지난달 10일 서울 성동구 펍지 성수에서 열린 ‘성수동’ 출간 관련 기자간담회에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

정원오 성동구청장이 1일 새해를 맞아 “시민의 불편함과 맞서고, 말보다 실천으로 삶의 변화를 만들어가는 도전을 이어가겠다”고 밝혔다. 올해 6·3 지방선거에서 더불어민주당의 서울시장 후보군으로 거론되는 정 구청장이 출마를 시사한 것으로 풀이된다.

정 구청장은 이날 페이스북에 올린 ‘2026년, 변함없이 늘 곁에서 힘이 되겠습니다’라는 제목의 글에서 “어떤 자리, 어떤 역할에 있더라도 저는 늘 시민의 곁에서, 끝까지 힘이 되겠다”며 이같이 말했다.

정 구청장은 지난해 시민의 힘으로 12·3 비상계엄 이후 이어진 국가적 위기를 극복했다고 강조했다. 그는 “계엄 정국과 탄핵, 새 정부의 출범까지 굽이치던 일상의 갈림길마다 분명한 방향을 만들어낸 것은 시민의 힘이었다”며 “위기 앞에서 서로를 향해 모였던 시민의 저력은 이 사회가 다시 나아갈 힘이 어디에서 비롯되는지 분명히 보여줬다”고 말했다.

그러면서 “병오년은 지치지 않는 힘과 열정으로 내달리는 ‘붉은 말’의 해”라며 “주저하기보다 도전하고, 물러서기보다 길을 내며 앞으로 나아가야 할 시간”이라고 덧붙였다.

정 구청장은 이날 성동구민들에게 새해 인사 문자 메시지도 보냈다. 그는 문자를 통해 “그동안 마음속에만 품어두었던 꿈과 소망이 있다면, 올해는 한 번쯤 용기를 내 보셔도 좋겠다”며 “망설임을 지나 한 발을 내딛는 순간, 이미 새로운 길은 시작되고 있을 것”이라고 말했다.

김용헌 기자 yong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
스위스 스키 휴양지서 폭발 사고…수십명 사망·100명 부상
내일부터 대통령 욕하면 최대 징역 3년인 ‘이 나라’
정가 4만5000원→20만원?…스타벅스 ‘곰돌이 컵’ 또 품절·리셀 대란
[단독] ‘나쁜 의사’ 철밥통 깨졌다… 성범죄만으로 첫 면허 박탈
피 묻은 옷 갈아입히고 신고하자 또 폭행…100만 유튜버의 최후
군대 안 가려고 매일 ‘줄넘기 1000개’ 한 20대의 최후
‘톰과 제리·싱글벙글쇼’ 성우 송도순 별세…향년 76세
김병기 낙마 이어 강선우 탈당… 민주당 강타한 공천헌금
국민일보 신문구독