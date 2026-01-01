정원오 “늘 시민의 곁에서 힘 되겠다…도전할 시간”
정원오 성동구청장이 1일 새해를 맞아 “시민의 불편함과 맞서고, 말보다 실천으로 삶의 변화를 만들어가는 도전을 이어가겠다”고 밝혔다. 올해 6·3 지방선거에서 더불어민주당의 서울시장 후보군으로 거론되는 정 구청장이 출마를 시사한 것으로 풀이된다.
정 구청장은 이날 페이스북에 올린 ‘2026년, 변함없이 늘 곁에서 힘이 되겠습니다’라는 제목의 글에서 “어떤 자리, 어떤 역할에 있더라도 저는 늘 시민의 곁에서, 끝까지 힘이 되겠다”며 이같이 말했다.
정 구청장은 지난해 시민의 힘으로 12·3 비상계엄 이후 이어진 국가적 위기를 극복했다고 강조했다. 그는 “계엄 정국과 탄핵, 새 정부의 출범까지 굽이치던 일상의 갈림길마다 분명한 방향을 만들어낸 것은 시민의 힘이었다”며 “위기 앞에서 서로를 향해 모였던 시민의 저력은 이 사회가 다시 나아갈 힘이 어디에서 비롯되는지 분명히 보여줬다”고 말했다.
그러면서 “병오년은 지치지 않는 힘과 열정으로 내달리는 ‘붉은 말’의 해”라며 “주저하기보다 도전하고, 물러서기보다 길을 내며 앞으로 나아가야 할 시간”이라고 덧붙였다.
정 구청장은 이날 성동구민들에게 새해 인사 문자 메시지도 보냈다. 그는 문자를 통해 “그동안 마음속에만 품어두었던 꿈과 소망이 있다면, 올해는 한 번쯤 용기를 내 보셔도 좋겠다”며 “망설임을 지나 한 발을 내딛는 순간, 이미 새로운 길은 시작되고 있을 것”이라고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
