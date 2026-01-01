시사 전체기사

[속보] 민주당, 강선우 제명…김병기 징계심판 결정 요청

입력:2026-01-01 21:19
수정:2026-01-01 21:29
공유하기
글자 크기 조정
김병기(오른쪽) 전 더불어민주당 원내대표와 무소속 강선우 의원이 지난달 24일 국회에서 열린 본회의를 마치고 이동하고 있다. 뉴시스

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
유승민 “李 진정성 있으려면 盧처럼 당대당으로 해야”
내일부터 대통령 욕하면 최대 징역 3년인 ‘이 나라’
월소득 247만원 이하 기초연금 받는다
與핵심·범여권·친문 레프트튜브 ‘삼분화’
관악구 어린이공원서 70대 노인 등에 흉기 휘둔 10대 검거
군대 안 가려고 매일 ‘줄넘기 1000개’ 한 20대의 최후
[단독] ‘서해 피격’ 유족 “트럼프에 편지 쓸 것… 항소포기 절대 안돼”
“아이큐 한자리냐”…이혜훈, 보좌진 갑질 논란에 “진심 사과”
국민일보 신문구독