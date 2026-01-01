관악구 어린이공원서 70대 노인 등에 흉기 휘둔 10대 검거
서울 관악구 한 어린이공원에서 흉기를 휘둘러 70대 등 2명을 다치게 10대가 경찰에 붙잡혔다.
서울 관악경찰서는 1일 A군(17)을 살인미수 혐의로 체포하고 정확한 범행 동기 등을 조사하고 있다고 밝혔다.
A군은 이날 오후 2시30분쯤 관악구 무궁화어린이공원 입구에서 B씨(79·여)와 C씨(18)에게 흉기를 휘둔 혐의를 받는다.
B씨와 C씨는 각각 머리와 손목을 다쳐 병원으로 이송됐다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
A군은 범행 직후 도주했지만, 신고 30여분 뒤인 오후 3시5분쯤 사건 현장에서 약 150m 떨어진 곳에서 긴급체포 됐다.
경찰은 조사를 마친 후 A군에 대한 구속영장 신청 여부를 결정할 예정이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
