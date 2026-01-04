이직 시 평판조회는 기본?…무단 조회 등 부작용 심각
정보기술(IT) 기업에 다니는 30대 직장인 A씨는 지난해 7월 이직 준비 중 황당한 일을 겪었다. 팀원들이 모두 자신의 이직 준비 사실을 알고 있던 것이다. 당시 협상 중이던 채용기업에서 당사자 동의 없이 재직 직장 구성원들에게 평판조회(레퍼런스 체크)를 하면서 빚어진 사태였다. A씨는 실제 두 달 뒤 이직하기 전까지 따가운 눈총을 받으며 괴로워했다.
기업 경력 채용 과정에서 평판조회가 일상화하면서 동의를 받지 않고 무단으로 평판을 조회하거나 뒷조사하듯 사생활까지 캐는 등 부작용에 대한 우려가 직장인 사이에 커지고 있다. 평판조회의 중요성이 날로 높아지는 만큼 기업의 지원자 보호 장치 마련과 인식 개선도 동반돼야 한다는 지적이다.
3일 직장갑질119에 따르면 직장인 1000명을 대상으로 한 설문조사에서 직장인 64.7%는 이직할 때 평판조회가 빈번하게 일어나고 있다고 생각하는 것으로 나타났다. 본인이 이직할 때 회사에서 평판 조회를 했다고 생각한 비율은 24.1%였다. 평판 조회를 경험했다는 응답자들은 정규직이 29.3%, 사무직이 32%, 보건·사회복지서비스업이 30.7% 순으로 나타났다.
평판조회는 채용기업이 지원자의 전 기존 직장에서의 업무 능력이 어땠는지 확인하는 절차다. 2020년대 초반 코로나19 팬데믹 이후 신입 채용 대신 경력직 직원을 선호하는 풍토가 생기며 자연스레 직원의 평판을 확인하는 작업이 보편화했다. 인크루트가 2023년 직장인, 인사 담당자 783명을 대상으로 설문조사한 결과 응답자 25%가 평판조회를 통과하지 못하고 채용에 탈락한 경험이 있다고 답했다.
평판조회가 기업의 필수 채용 코스가 되면서 지원자가 피해를 보는 일도 빈번히 일어나고 있다. 동의 없는 조회가 대표적인 행태다. 개인정보보호법에 따르면 타인의 개인정보를 조회하기 위해서는 반드시 당사자 동의를 받아야 한다. 평판조회 시 수집하는 업무 능력, 근태 등의 정보는 사실상 ‘개인정보’에 해당할 수 있다. 무단 평판조회 과정에서 A씨처럼 지원자의 이직 시도 사실이 알려져 재직 중인 직장에서 불이익을 받는 경우도 있다.
허위 사실로 인해 지원자의 평판이 깎이는 사례도 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 직장 내 문제를 자주 일으키는 직원을 내보내려고 일부러 평판조회에서 과하게 긍정적인 답변을 해주거나, 핵심 직원의 이직을 막기 위해 부정적인 평가를 하는 경우도 잦다. 지원자에 대해 고의로 부정적 사실이나 허위 사실을 말해 사회적 평가가 저해됐다면 명예훼손죄 또는 채용회사에 대해 위계에 의한 업무방해죄도 성립할 수 있다.
평판조회의 중요성이 날로 커지는 만큼 부작용을 최소화하기 위한 프로세스도 정립돼야 한다는 지적이다. 대형 로펌의 인사 노무 전문 변호사는 “채용 과정에서 평판조회를 한다는 점을 꼭 명시하고 가능하면 대상자 동의를 받아야 한다”고 말했다.
