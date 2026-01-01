세계 500대 부자 재산 합치면 1경7200조원…머스크 1위
테크기업 창업자들이 1~6위
세계 최고 부자 500명의 재산이 총 11조9000억 달러(1경7200조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 이들은 2025년에만 재산을 2조2000억 달러(3200조원) 불린 것으로 나타났다.
영국 일간 가디언은 지난 31일(현지시간) 블룸버그 억만장자 인덱스를 인용해 이날 기준 세계 최고 부자가 6230억 달러의 재산을 가진 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)라고 보도했다. 2025년 재산 증가액도 머스크가 1900억 달러로 1위였다.
래리 페이지 구글 공동창업자는 재산 총액 2700억 달러, 증가액 1010억 달러로 모두 세계 2위를 차지했다. 재산 총액 3~6위는 아마존 창업자 제프 베이조스(2550억 달러), 구글 공동창업자 세르게이 브린(2510억 달러), 래리 엘리슨 오라클 회장(2500억 달러), 마크 저커버그 메타 회장(2350억 달러) 순이었다. 주요 테크 기업 창업자들이 상위권을 차지한 것이다.
재산 증가액 3~5위는 브린(925억 달러), 엘리슨(577억 달러), 젠슨 황 엔비디아 CEO(410억 달러)가 차지했다. 2045년까지 재산의 99%를 사회에 환원키로 한 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자는 2025년 재산 감소액이 408억 달러로 가장 컸다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
