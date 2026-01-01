흔한 조개 가리비는 왜 중·일 갈등의 ‘볼모’가 되었을까

NYT “중국, 가리비 외교 압박 수단으로”

중, 일본의 가리비 수출액 절반 이상 차지

일 동맹국 집결시키는 연대 상징물 부상

2023년 8월 서울 동작구 노량진수산시장에서 일본산 가리비가 판매되고 있다. 해당 사진은 기사 내용과 관련 없음. 윤웅 기자

국 관계의 해빙’을 나타내는 상징이라고 평가했다.

뉴욕타임스(NYT)는 1일 흔한 조개류인 가리비가 “동북아시아 외교의 예민한 ‘볼모(pawn)’로 떠올랐다”면서

중국이 일본을 압박할 외교 수단으로 가리비를 적극 활용하고 있다고 전했다.

가리비는 일본이 중국에 수출하는 대표 수산물이다. 동시에 중국에 수출하는 수산물 수출액 중 상당한 비중을 차지한다.

중국이 일본산 수산물 수입 금지 조치를 내리기 전인 2022년까지 중국은 일본 가리비 수출의

차지하는 최대 큰손이었다.

홋카이도산 가리비는 중국 고위층 연회나 결혼식에서 빠질 수 없는 고급 식재료로 통용된다. 또 중국은 일본산 가리비를 수입해 껍데기를 깐 뒤 이를 가공해 재수출하는 일본의 해외 공장 역할도 한다. 중국이 일본산 가리비에 대한 수입을 금지하고 소비 자체를 제한할 경우 일본에 가해지는 경제·산업적 타격이 상당할 수밖에 없다.

시진핑(오른쪽) 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 10월 31일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 뉴시스

NYT는 “

“홋카이도의 한 가리비 가공업체는 전체 매출의 4분의 1일 중국 수출에 의존했다”면서 “2023년 수출이 하루아침에 중단되면서 상당한 타격을 봤다”고 전했다. 이어 “중국은 급격히 늘어나는 중산층의 소비를 외교 지렛대로 삼고 있다. (일본산 가리비 외에도) 대만산 파인애플, 호주산 와인, 미국산 대두, 리투아니아산 소고기 등에 수입 제한 조치를 취했다”고 덧붙였다.