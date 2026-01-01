[속보] 공천헌금 수수 의혹 강선우, 민주당 탈당
1억원 공천헌금 수수 의혹에 휩싸인 강선우 더불어민주당 의원이 “더이상 당에 부담을 줄 수 없다”며 결국 탈당했다. 강 의원이 해당 사안 대책을 상의했던 김병기 의원도 원내대표직을 내려놓으면서 공천헌금 파동이 새해 민주당을 강타하고 있다.
강 의원은 1일 오후 민주당에 탈당계를 제출한 것으로 확인됐다. 그는 페이스북 글을 통해 “이미 당과 당원 여러분께 너무나도 많은 부담을 드렸고, 더 이상은 드릴 수 없다”며 “다시 한번 고개 숙여 사죄드린다”고 밝혔다. 이어 “당을 떠나더라도 당이 요구하는 모든 절차에 성실히 임하겠다”고 덧붙였다.
강 의원은 앞서 2022년 지방선거 공천 과정에서 김경 당시 서울시의원 후보로부터 1억원을 전달받았다는 의혹을 받는다. 이는 강 의원이 당시 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김 의원과 대책을 상의하는 녹취가 공개되면서 불거졌다.
강 의원은 “공천을 약속하고 돈을 받은 사실이 전혀 없다”고 부인해왔다. 해당 사실을 인지한 뒤 누차 돌려줄 것을 지시했고, 실제 반환했다는 취지다.
이날 페이스북에도 “저는 어떠한 돈도 받은 적 없다. 사실관계에 대해서는 수사를 통해 철저히 밝히도록 하겠다”고 재차 부인했다. 2022년 지방선거 당시 김경 서울시의원으로부터 1억원을 받은 뒤 상황을 공천관리위원회 간사였던 김 의원과 논의했다는 의혹과 관련해서는 “2022년 4월 20일 사무국장으로부터 보고받고 해당 사실을 인지한 즉시 당시 공관위 업무 총괄이던 간사(김 의원)에게 보고했다”고 설명했다. 이어 “그다음 날인 4월 21일 아침 공관위 간사 지시로 의원실을 찾아가 재차 대면 보고했다”고 했다.
강 의원은 “(사무국장으로부터) 보고받기 전에는 해당 내용과 관련한 사실을 전혀 인지하지 못했으며, 이를 지시하거나 요구한 사실도 전혀 없다”면서 “누차에 걸쳐 반환을 지시했고 반환됐음을 확인했다”고 강조했다.
