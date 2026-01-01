시사 전체기사

작년 '서울 아파트' 8.71% 올랐다…통계 작성 이래 최고

입력:2026-01-01 17:12
수정:2026-01-01 17:14
1일 서울 시내 아파트 모습. 연합뉴스

지난해 서울 아파트 가격 누적 상승률이 8.71%인 것으로 집계됐다.

이는 한국부동산원이 관련 통계를 집계한 이래 가장 높은 수치다.

전국 아파트값 평균 상승률(1.02%)과 비교하면 그 격차는 8배가 넘었다.

1일 한국부동산원이 발표한 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 시계열 통계에 따르면 지난해 12월 마지막 주(2025년 12월 29일 기준) 서울 아파트값은 전년 동기 대비 8.71% 올랐다.

주간 상승률을 바탕으로 한 누적치이며, 아직 월간·연간 상승률 수치는 공표되지 않았다.

다만 지난해 서울 아파트 가격 상승률은 문재인정부 시절인 2018년(8.03%)과 2021년(8.02%)을 뛰어넘을 것이란 전망이 나오고 있다.

이렇게 되면 서울 아파트값 상승률은 2006년(23.46%) 이후 19년 만에 가장 높은 수치를 기록하게 된다. 부동산원은 KB국민은행이 수행해온 ‘전국주택가격 동향조사’를 넘겨받아 2013년 1월부터 주간 동향을 발표하고 있다.

지난해 2월 첫째 주부터 같은 해 12월 다섯째 주까지 서울 아파트 가격은 47주 연속으로 상승했다. 서울 내에선 송파구(20.92%) 상승률이 20%를 넘어 가장 많이 올랐다.

성동구(19.12%)와 마포구(14.26%), 서초구(14.11%), 강남구(13.59%), 용산구(13.21%), 양천구(13.14%), 강동구(12.63%)가 뒤를 이었다.

부동산원은 “전반적으로 거래량이 감소한 가운데, 개발 기대감이 있는 단지 및 정주 여건이 양호한 일부 주요 단지 위주의 국지적 상승 계약이 체결되며 서울이 전체적으로 상승했다”고 설명했다.

경기도의 경우 과천(20.46%)과 성남 분당구(19.10%)가 상승률 1, 2위를 보였다.

반면 5대 광역시(대전·대구·부산·울산·광주)를 비롯해 지방 아파트 가은 각각 1.69%, 1.13% 하락했다.

지난해 전세값 누적 상승률은 1.32%를 기록했다.

서울 아파트 전세가격 상승 폭은 0.14%로 전주(0.16%)보다 0.02%포인트 낮아졌다. 누적 상승률은 3.68%였다.

인천(0.10→0.08%)과 경기도(0.11→0.10%) 지역 전세가격 오름폭도 전주 대비 축소됐다. 누적 상승률로는 각각 0.35%, 1.97%를 기록했다.

비수도권은 지난해 전세가격이 누적 0.41% 올라 상승 전환했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

