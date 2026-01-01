올해 무조건 승부 본다…새해 승격 문 넓어진 K리그2

이정효 수원삼성 감독. 한국프로축구연맹 제공

6위 팀까지도 K리그1 팀과

PO 없이

승격을 노릴 수 있다는 점이 크다. 지난 시즌 중위권 팀들도 올해 승부를 걸 수밖에 없는 이유다.

창단 첫해부터 승격을 목표로 내걸었다.

서울 이랜드

2019시즌 광주FC 승격 경험이 있는 박진섭 감독에게 지휘봉을 맡기며 승부수를 띄웠다.