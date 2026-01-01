교황 “성심당 70돌 축복”…바티칸서 축하메시지, 왜?
교황 레오 14세가 올해 창립 70주년을 맞는 대전 유명 제과점 ‘성심당’에 축하 메시지를 보냈다.
1일 한국천주교주교회의에 따르면, 교황은 얼마 전 한국을 방문한 유흥식 추기경을 통해 성심당에 “주님께 감사하는 마음으로 창립 70주년을 기념하는 대전의 유서 깊은 제과점 성심당에 축복의 인사를 전한다”는 메시지를 전했다. 교황의 메시지는 지난해 12월 16일 작성된 것으로 알려졌다. 성심당 창립 70주년 기념일은 오는 5일이다.
교황은 “성심당이 지난 세월 동안 ‘모두를 위한 경제’ 모델에 입각해 형제애와 연대적 도움을 증진하고자 시민 공동체와 교회 공동체, 특히 가장 가난한 이들을 위해 이뤄 낸 중대한 사회적, 경제적 업적에 깊은 치하를 보낸다”고 했다. 또 “여러분이 이 훌륭한 활동을 계속 이어나가시기를 격려한다”고 덧붙였다.
축하 메시지에서 언급된 ‘모두를 위한 경제’는 가톨릭의 경제 운동으로 인간 중심의 경제와 공동선 실현을 목표로 한다. 성심당도 역시 이 같은 이유로 남은 빵을 어려운 이웃에게 기부하는 등 수십 년째 나눔을 실천하고 있다.
유흥식 추기경과 성심당 사이 오랜 인연도 있다. 유 추기경은 1983년 로마에서 공부를 마치고 귀국한 후 성심당 맞은편에 있던 대전 대흥동 성당에 부임했다. 2014년 프란치스코 교황 방안 당시에도 아침 식사로 성심당의 빵이 제공됐는데, 이는 유 추기경의 제안이었다고 한다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
