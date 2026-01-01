경찰, ‘강선우 1억 수수 의혹’ 고발인 5일 소환 조사
경찰이 강선우 더불어민주당 의원 1억원 수수 의혹과 관련해 오는 5일 고발인을 소환해 조사한다.
1일 경찰에 따르면 서울 강서경찰서는 5일 강 의원을 고발한 이상욱 정의당 강서구위원장을 불러 고발 경위를 조사할 계획이다.
강서서는 고발인 조사를 마치는 대로 사건을 서울경찰청 공공범죄수사대에 넘길 방침이다.
공공범죄수사대는 대한항공 숙박권 제공 의혹 등 김병기 민주당 의원 관련 고발 11건 중 10건을 수사하기로 했다.
강 의원은 2022년 지방선거 당시 김경 시의원이 전달한 1억원을 지역 보좌관이 받아 보관한 문제를 공천관리위원회 간사였던 김 의원과 상의했다는 의혹을 받고 있다.
둘의 대화가 오간 다음 날 민주당 서울시당은 서울 강서구 서울시의원 후보로 김 시의원을 단수 공천한다고 발표했다.
이를 두고 후보자가 금품을 건넨 사실을 알고도 공천 배제 조치 등이 이뤄지지 않았단 지적이 제기됐다.
이에 국민의힘 소속 김태우 전 서울 강서구청장과 이상욱 위원장 등이 강 의원 등을 경찰에 고발했다.
