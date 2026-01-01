“아이큐 한자리냐”…이혜훈, 보좌진 갑질 논란에 “진심 사과”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자. 연합뉴스

이재명정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 국민의힘 출신 이혜훈 전 의원이 과거 국회의원 시절 보좌진 인턴 직원에게 갑질을 했다는 의혹이 제기됐다.

양향자 최고위원은 SBS라디오에서 “익히 듣고 있었던 얘기들이라 놀랄 것은 없었다

주진우 국민의힘 의원도 페이스북에 “즉시 병원 가서 치료받아야 할 사람을 어떻게 장관으로 시키느냐”며 “이혜훈의 모멸감 주는 갑질은 민주당 DNA와 딱 맞는다”고 비꼬았다.