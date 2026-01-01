文 예방한 조국 “이재명정부 성공 위한 레드팀 역할”
문재인정부에서 민정수석과 법무부 장관을 지낸 조국 조국혁신당 대표가 새해 첫날인 1일 문재인 전 대통령을 예방했다.
조 대표와 문 전 대통령은 내란 세력에 대한 ‘정치적인 심판’이 중요하다며 이를 위해선 오는 6월 지방선거에서 승리해야 한다고 말했다.
조 대표는 이날 경남 양산 평산마을에서 문 전 대통령을 만나 “내란 세력에 대한 정치적 심판을 위해 지방선거 압승이 필요하다”고 밝혔다.
조 대표는 이어 더불어민주당이 대승했던 2018년 지방선거를 언급하며 “민주진보 진영 힘을 합쳐 ‘2018 어게인’을 실현하기 위해 힘을 모아가겠다”고 다짐했다.
조 대표는 그러면서 “이재명정부 성공을 위해 레드팀(전략적인 반대자 의미) 역할을 할 것”이라며 “이런 역할이 민주 진영 전체에 도움이 될 것”이라고 강조했다.
문 전 대통령은 “내란 청산은 현재 진행형”이라며 “올해 지방선거에서 극우 내란 세력에 대한 정치적 심판이 매우 중요하다”고 말했다.
문 전 대통령은 이어 “큰 연대의 틀을 유지하며 민주 진영의 큰 승리와 조국혁신당의 의미 있는 성과가 이뤄지길 바란다”고 덧붙였다.
문 전 대통령은 “민주주의를 확장하고 더 튼실하게 만드는 일이 조국혁신당 임무”라며 “민주당 정부가 생각하지 못하거나 힘이 미치지 못한 부분에서 조국혁신당 역할이 있을 것으로 본다”고도 말했다.
조 대표는 이날 오후 서왕진 원내대표 등 당 지도부와 함께 노무현 전 대통령 묘역을 참배한 뒤 권양숙 여사를 예방할 계획이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
