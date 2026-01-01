2025년 대전 정책의 핫 키워드는 ‘행정통합’

또 다른 핫 키워드인 트램의 경우 건설·주민·공구 등이 함께 언급되는 경우가 많아 교통 정책 추진 과정에 주목도가 높았던 것으로 풀이됐다.

지난해 대전시가 시행한 정책의 주요 키워드로 급부상한 단어는 ‘행정통합’으로 나타났다.대전연구원은 지난해 1~11월 대전시가 배포한 보도자료 1984건의 제목을 분석해 정책 키워드 30개를 추출했다고 1일 밝혔다.연구는 텍스트마이닝 기법 가운데 하나인 ‘TF-IDF’ 기법과 ‘2-Gram’ 분석을 활용했다. TF-IDF는 단어의 빈도·희소성에 따라 단어 여러개의 동시 출현 빈도를 분석하는 기법이고, 2-Gram은 두 개의 단어가 결합하는 패턴을 파악하는 방식이다.분석 결과 지난해 대전시가 시행한 정책의 가장 강력한 핵심어는 ‘안전’으로 확인됐다. 안전과 동시에 출현한 단어는 축제·교통·보건 등이었다.핫 키워드로 떠오른 단어는 행정통합·트램·꿈돌이로 조사됐다.행정통합의 경우 행정(18위)과 통합(13위)이 정책 키워드 가운데 비교적 높은 중요도를 보였고, 2-Gram 분석에서도 ‘행정x통합’의 단어 결합 패턴이 2번째로 높게 나타났다. 이는 대전·충남의 행정통합이 지난해 대전에서 매우 중요한 현안으로 논의된 것을 의미한다고 대전연구원은 설명했다.꿈돌이(12위)와 과학(23위)은 대전을 상징하는 브랜드로서 기능하는 것으로 나타났다. 특히 꿈돌이는 연관어로 ‘라면’이 등장하며 꿈돌이를 통한 도시마케팅 전략이 강화된 것으로 파악됐다.이밖에 축제(2위) 도서관(4위) 기업(5위) 청년(6위) 교육(8위) 경제(14위) 바이오(30위) 등이 주요 키워드로 꼽혔다.대전연구원 관계자는 “보도자료의 제목은 핵심 정책 내용을 압축적으로 담고 있다”며 “지자체가 중요하게 생각하는 정책 사업이나 추진 방향성을 짐작할 수 있다”고 말했다.대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지