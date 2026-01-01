울산 북구 종합감사서 87건 위법·부당 적발
출장·수당·채용 등 행정 전반 관리 부실
아동 안전·예산 집행 관리 허점 드러나
울산 북구청의 행정 전반에서 출장·근태 관리부터 수당·계약·채용 절차까지 기본적인 관리 체계가 제대로 작동하지 않았던 사실이 종합감사를 통해 확인됐다.
울산시 감사관은 지난해 9월 1일부터 12일까지 10일간 울산 북구를 대상으로 종합감사를 실시한 결과 인사·복무 관리부터 수당·계약·채용·허가 업무 전반에 걸쳐 총 87건의 위법·부당 사례를 적발했다고 1일 밝혔다. 이번 감사에는 감사단장 등 20명이 투입돼 2023년 5월부터 지난해 9월까지 북구가 처리한 행정 전반을 점검했다.
감사 결과에 따르면 북구는 최근 3년간 관내 출장 9만8543건 가운데 8만1788건(83%)에 대해 출장 결과 보고서(복명서)를 제출받지 않았다. 관외 출장도 1533건 중 176건만 결과 보고가 이뤄졌다. 출장 후 결과 보고를 의무화한 지방공무원 복무규정이 사실상 지켜지지 않았지만, 소속 부서나 기관 차원의 점검은 이뤄지지 않았다.
출장 관리 부실은 여비 정산 문제로도 이어졌다. 북구청 소속 직원 39명이 철도 승차권을 취소한 뒤 다른 교통수단을 이용하고도, 취소된 철도 표를 증빙으로 제출해 실제보다 많은 여비를 정산받은 사례가 확인됐다. 이로 인해 총 51건, 95만여 원의 교통비가 부적정하게 지급됐고 감사 이후 회수 조처가 내려졌다.
근태 관리에서도 허점이 드러났다. 유연근무제를 사용하는 직원 24명이 출퇴근 기록을 총 765건 빠뜨렸지만, 북구는 이를 지속적으로 점검하거나 유연근무 제한 등 관리 조치를 하지 않았다. 일부 시간선택제 공무원은 수백 건에 달하는 출퇴근 미등록 사실이 확인됐다.
병가와 공가, 복지제도 운용에서도 규정 미준수 사례가 적발됐다. 진단서 없이 연간 기준을 초과해 병가를 사용하거나, 건강검진을 사유로 공가를 승인받고 실제로는 개인 검진을 받은 사례가 확인됐다. 가족수당과 맞춤형 복지점수 역시 부양 요건을 충족하지 않은 직원에게 지급된 사실이 드러나 일부 금액과 점수에 대해 회수 조치가 이뤄졌다.
아동·청소년 안전과 직결되는 문제도 지적됐다. 북구는 복지관·청소년시설·어린이집 등 아동·청소년 관련 시설 종사자를 채용하면서 성범죄 및 아동 학대 범죄 경력 조회 결과가 확인되기 전에 인력을 현장에 배치한 사례가 확인됐다. 감사는 이를 아동·청소년 안전을 위한 필수적인 사전 검증 절차가 제대로 작동하지 않은 문제로 지적했다.
행정의 대외 신뢰와 직결되는 외국어 홈페이지 관리에서도 허점이 드러났다. 북구 외국어 홈페이지에는 경찰을 ‘policy’로 잘못 표기하거나, 구청장을 ‘chairman’과 ‘Mayor’로 혼용하는 등 기본적인 번역 오류가 다수 확인됐다. 국가유산과 행정 조직 명칭의 영문 표기가 일관되지 않고, 일부 관광·행정 메뉴는 빈 화면으로 연결되는 등 관리 부실 사례도 감사에서 지적됐다. 감사는 이러한 오류가 외국인 주민과 관광객, 해외 투자자의 행정 정보 접근을 저해하고 지자체의 국제적 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있다고 밝혔다.
계약과 개발행위 관리에서도 문제점이 확인됐다. 감사에서는 개발행위 허가와 산업단지·개발제한구역 내 행위 허가 과정에서 이행보증금 미예치, 허가 기간 만료 방치, 관련 세금 미납 상태에서의 허가 유지 사례가 적발됐다. 토지·개발 관련 권한 관리가 느슨해질 경우 행정 신뢰 훼손과 특혜 논란으로 이어질 수 있다는 지적이 나왔다.
2024년 제20회 울산쇠부리축제 운영 대행사 선정 과정에서도 관리·감독 부실이 드러났다. 보조사업자가 1인 응찰에 따른 수의계약을 체결하면서 기초금액을 초과해 계약을 맺고, 제안서 평가위원회 심의를 거치지 않았음에도 북구는 이를 제대로 점검하지 않은 것으로 감사 결과 확인됐다. 감사는 축제 자체가 아닌, 북구의 관리·감독 소홀을 문제로 지적했다.
이 밖에도 보조사업자가 보조금을 교부받은 뒤 울산보훈지청과 보조금을 중복으로 교부받거나, 교부 목적과 다른 용도로 자부담금을 사용한 사실이 확인돼 시정명령을 받았다.
