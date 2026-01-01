대구시농기계기술센터 농기계 임대료 50% 감면 연장
대구시농업기술센터는 농산물 소비 부진과 농촌 인력난 가중으로 어려움을 겪고 있는 농업인들의 경영비 절감을 위해 임대 농기계에 대한 임대료 50% 감면을 2026년 12월 31일까지 연장 실시한다고 1일 밝혔다.
임대료 50% 감면은 대구시에 주소를 두고 영농에 종사하는 농업인이 대상이며 농업기술센터가 보유한 임대 농기계 33종 130대가 해당된다.
지난해에는 2000여만원의 감면 혜택을 통해 농가 경영비 절감에 기여했으며 특히 영농철 농가들의 일손 부족을 해소하는 데 큰 도움이 됐다.
또 농업기계 순회 교육도 함께 진행해 지난해 동안 사용 농기계 580대를 정비·점검했으며 안전사용 교육을 통해 농촌마을의 안전사고 예방에도 기여한 바 있다.
김수진 대구농업기술센터 소장은 “농기계 임대료 50% 감면 연장을 통해 농업인들의 경영비 절감에 보탬이 되길 바란다”며 “농기계 사용 시 안전사고 예방을 위해 안전 수칙을 반드시 준수해 달라”고 당부했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
