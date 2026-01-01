횡단보도서 어린이 2명 치고 도주한 30대, 하루 만에 검거
횡단보도를 건너던 어린아이 2명을 오토바이로 들이받고 도주한 30대 남성이 하루 만에 경찰에 붙잡혔다.
충북 청주청원경찰서는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주 치상) 혐의로 A씨를 긴급체포했다고 1일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 2시4분쯤 청주 청원구 내덕동 한 삼거리에서 오토바이를 몰던 중 횡단보도를 건너던 B군(8) 등 2명을 치고 그대로 달아난 혐의를 받는다.
B군 등은 크게 다쳐 병원으로 이송됐지만, 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
이들은 사고 당시 보행 신호에 따라 길을 건너고 있었던 것으로 파악됐다.
신고를 받고 출동한 경찰은 CCTV 분석 등을 토대로 충남 당진 소재 편의점에서 A씨를 검거했다.
A씨는 사고 후 무서워서 도주했다는 취지로 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사하는 한편 구속영장을 신청할 계획이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
