정청래, 김병기 의혹에 “지난달 25일 윤리감찰 지시”
정청래 더불어민주당 대표가 김병기 전 원내대표에 대한 윤리감찰을 지난달 25일 지시한 것으로 알려졌다. 이때는 김 전 원내대표가 강선우 의원 관련 공천 헌금 수수 의혹을 묵인했다는 의혹이 제기되기 전이다.
정 대표는 1일 경남 김해 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배한 후 ‘김 전 원내대표가 윤리감찰 대상에서 빠진 이유가 무엇인지’ 묻는 말에 “김 전 원내대표도 (지난달) 25일 윤리감찰을 지시한 바 있다”고 말했다.
정 대표는 “당내 인사 누구도 지위고하를 막론하고 윤리감찰 대상이 되면 비껴갈 수 없다”며 “강 의원을 포함해 누구도 예외일 수 없고 성역일 수 없다고 생각한다”고 말했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
