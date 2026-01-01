‘톰과 제리·싱글벙글쇼’ 성우 송도순 별세…향년 76세
만화영화 ‘톰과 제리’의 해설을 맡았던 성우 송도순(76)이 별세했다.
1일 유족에 따르면 송도순은 전날인 12월 31일 오후 10시쯤 지병으로 별세했다.
1949년 황해도에서 태어난 고인은 중앙여고를 졸업하고 중앙대 연극영화학과를 중퇴했다. 대학생 때인 1967년 동양방송(TBC) 성우 3기로 입사했다. 1980년 언론통폐합 후 KBS에서 성우로 활동했다. ‘산다는 것은’ ‘사랑하니까’ ‘달수 시리즈’ ‘간이역’ 등 방송 드라마에도 출연했다.
‘싱글벙글쇼’ ‘저녁의 희망가요’ ‘명랑콩트’ 등을 진행하기도 했다.
MBC 만화영화 ‘톰과 제리’의 해설을 맡아 독특한 목소리 톤으로 이름을 알렸다. 미국 애니메이션인 ‘톰과 제리’는 국내에선 1972년 ‘이겨라 깐돌이’라는 제목으로 첫 방영이 됐고, 1981년부터 ‘톰과 제리’라는 제목으로 전파를 탔다. 다양한 버전 중에서도 고인이 해설한 버전이 가장 유명하다. 만화영화 ‘101마리 달마시안’ ‘내 친구 드래곤’ 등에도 목소리로 출연했다.
TBS 개국 후 1990~2007년 방송인 배한성과 ‘함께 가는 저녁길’을 진행하며 대중과 소통했다. 1990년부터 2007년까지 17년간 이 프로그램을 맡아 ‘똑소리 아줌마’라는 별명을 얻기도 했다.
‘세바퀴’ ‘공감 토크쇼 놀러와’ 등 TV 프로그램에도 자주 출연했다. 2015년 한국관광 명예 홍보대사를 맡았다. 배한성, 양지운씨 등과 함께 스페셜스피치아카데미(SSA)를 개설해 원장으로 일했다. 1975년 대한민국 방송대상 라디오 부문 대상, 2020년 보관문화훈장을 받았다.
빈소는 서울아산병원 장례식장 23호실(1일 오전 10시부터 조문 가능), 발인 3일 오전 6시20분.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
