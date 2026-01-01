양구군, 참전유공자 배우자 복지수당 2배 인상
강원도 양구군이 참전유공자 배우자에게 지급하는 복지수당을 이달부터 2배 인상해 지급한다.
이에 따라 참전유공자 사망 후 배우자에게 지급되는 복지수당은 기존 월 10만원에서 20만원으로 인상된다. 해당 수당은 참전유공자의 숭고한 희생과 공헌을 기리고 유가족의 안정적인 생활을 지원하기 위해 지급되는 복지수당이다.
이번 수당 인상은 군이 지난해 11월 관련 조례를 개정함에 따라 이루어진 것이다. 참전유공자와 그 가족에 대한 예우와 지원을 제도적으로 강화했다는 점에서 의미가 있다.
군은 조례 개정을 통해 현실적인 지원 수준을 반영하고 국가유공자 예우 정책의 지속 가능성을 높였다.
군은 그동안 국가유공자와 참전유공자를 대상으로 각종 수당 및 복지 지원 등 다양한 보훈 정책을 꾸준히 추진해 왔으며 앞으로도 예우와 지원을 이어갈 방침이다.
윤동규 사회복지과장은 1일 “금액의 크고 작음을 떠나 국가를 위해 헌신하신 분들에 대한 존경과 감사의 마음을 제도적으로 표현하는 것이 중요하다고 생각한다”며 “앞으로도 참전유공자와 유가족이 존중받는 지역사회 분위기를 조성하고, 실질적인 도움이 되는 보훈 복지 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.
양구=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
