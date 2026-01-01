부산시, 국제 스포츠대회 2건 동시 유치
국비 4억6천만원 확보… 추진 탄력
국제마라톤·펜싱월드컵 개최
스포츠관광 도시 도약 발판 마련
부산시가 국제 스포츠대회 2건을 유치하며 국비 4억6000만원을 확보했다.
부산시는 문화체육관광부가 주관한 ‘지자체 개최 국제경기대회 지원 사업’ 공모에서 ▲2026 부산국제마라톤대회 ▲2026 부산 국제남녀사브르주니어·카뎃 펜싱월드컵대회 등 2개 대회가 선정됐다고 1일 밝혔다. 부산국제마라톤대회에는 3억원, 펜싱월드컵대회에는 1억6000만원이 각각 지원된다.
대중형 국제마라톤과 엘리트·유소년 국제대회를 동시에 유치한 점이 특징이다. 시는 시민 참여형 스포츠 이벤트와 세계 유망주가 참가하는 펜싱 월드컵을 함께 추진해 스포츠 콘텐츠의 폭을 넓힌다는 구상이다.
특히 부산국제마라톤대회는 해양수도 부산의 상징성을 살린 ‘브릿지 마라톤’을 테마로, 광안대교 등 교량 구간을 중심으로 도심과 해안을 잇는 코스를 선보일 예정이다. 시는 향후 조직위원회를 구성해 코스와 참가 방식 등 세부 내용을 확정할 계획이다.
펜싱 월드컵대회는 전 세계 사브르 유망주들이 참가하는 국제대회로, 부산이 한국 펜싱의 중심지로서 위상을 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다.
박형준 부산시장은 “이번 선정은 부산의 국제대회 개최 역량과 콘텐츠 기획력이 함께 인정받은 결과”라며 “두 대회를 부산의 특색을 살린 글로벌 스포츠관광 자산으로 키워나가겠다”고 말했다.
