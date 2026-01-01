영취산진달래축제보존회, 여수세계섬박람회 성공 개최 동참
축제보존회, 섬박람회 입장권 구매약정
지역 축제와 섬박람회 상생 협력 신호탄
2026여수세계섬박람회조직위원회는 영취산진달래축제보존회와 500매 규모의 입장권 구매약정을 체결했다고 1일 밝혔다.
지난 30일 가진 약정은 지역을 대표하는 문화예술·축제 단체의 첫 참여다.
영취산진달래축제보존회는 매년 영취산 일원에서 진달래축제를 개최하며 지역 문화예술 진흥과 관광 활성화에 기여해 온 단체다. 이번 약정을 통해 섬박람회 홍보와 관람 참여에도 적극 협력할 계획이다.
정기명 조직위원장(여수시장)은 “영취산진달래축제보존회와의 이번 약정은 지역 문화와 축제가 섬박람회와 손을 맞잡는 뜻깊은 출발”이라며 “지역을 대표하는 문화예술 단체의 첫 참여인 만큼 섬박람회가 지역축제와 상생하며 성장하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 전남도와 여수시가 공동 주최하며, 2026여수세계섬박람회조직위원회가 주관하는 국제 행사다.
2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 여수 돌산 진모지구, 여수세계박람회장, 개도 및 금오도 일원에서 개최된다.
여수=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
