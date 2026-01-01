원주라면축제 판 더 키운다…대표 음식관광축제 육성
강원도 원주시가 지역 대표 먹거리 콘텐츠로 떠오른 원주라면축제를 대폭 확대 개편해 추진한다.
지난해 9월 보조사업비 6000만원으로 시범 개최한 원주라면축제는 많은 시민과 관광객이 다녀가는 등 축제의 성공 가능성을 확인했다.
시는 축제 규모를 한 단계 끌어올려 지역경제 활성화와 향토기업 연계를 강화한 대표 음식관광축제로 육성할 계획이다.
올해 축제는 예산 규모를 2억7000만원으로 늘리고 강원특별자치도경제진흥원에 위탁해 열 계획이다. 공공기관의 전문성과 행사 운영 노하우를 활용해 기획 및 운영 완성도를 높이고, 안전관리, 홍보, 관광 연계 등 축제 품질을 강화할 방침이다.
특히 지역 대표 향토기업인 삼양식품과 긴밀한 협업을 통해 민·관·기업이 함께 만드는 상생형 축제로 만들어 예정이다.
주요 확대 방향은 라면 산업과 연계한 전시‧체험 콘텐츠 강화, 전국 단위 관광객과 외국인 방문객 유치를 위한 홍보, 프로그램 고도화 등이다.
지역 소상공인, 기업과 연계한 판매·체험존 확대, 청년, 반려동물 동반가족, 외국인 관람객을 고려한 콘텐츠도 도입한다.
이를 통해 라면축제를 만두축제와 같이 지역을 대표하는 음식 축제로 발전시키고 향토기업과의 협업으로 지역경제 파급효과를 극대화할 계획이다.
원강수 시장은 1일 “2026년 원주라면축제는 규모와 내용 면에서 지난해 축제와는 완전히 다른 축제가 될 것”이라며 “소상공인, 기업, 공공기관이 힘을 모아 원주만의 차별화된 라면 콘텐츠를 선보여서 방문객 모두가 먹고, 즐기고, 머물고, 또다시 찾는 축제로 만들어가겠다”고 말했다.
원주=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
