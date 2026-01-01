땅끝해남 해맞이 인파 북적…오시아노·두륜산 등지서 축제 개최

명현관 군수 “희망의 병오년 태양처럼 활기찬 기운 전해”



땅끝마을서 제27회 해넘이·해맞이 축제 성황리 개최



밤 12시 대규모 불꽃쇼로 새해맞이 카운트다운 불꽃쇼 진행

해남 두륜산 오소재 해맞이. 해남군 제공

한반도의 시작점인 전남 해남군 땅끝마을에서 병오년(丙午年) 첫 해맞이 행사가 다채롭게 펼쳐졌다.



대표적인 해넘이·해맞이 명소로 꼽히는 땅끝마을에서는 제27회 땅끝 해넘이·해맞이 축제가 열렸다. 이곳은 해넘이와 해맞이를 한자리에서 볼 수 있는 특별한 장소로, 한 해의 마지막 날인 12월 31일부터 새해 첫날인 1월 1일까지 다양한 프로그램이 마련됐다.



지난 31일에는 땅끝 음악회를 비롯해 연말 분위기와 어울리는 공연들이 이어졌고, 밤 12시에는 새해맞이 카운트다운과 함께 대규모 불꽃쇼가 펼쳐져 축제의 하이라이트를 장식했다.



이어 1일 아침에는 대북 및 퓨전 타악 공연, 띠배 띄우기 퍼포먼스, 소원 풍등 날리기 등 붉은 말의 해의 행운을 기원하는 해맞이 프로그램이 진행됐다.



해남 땅끝마을 해맞이. 해남군 제공

이와 함께 전날 오후에는 화원 오시아노 관광단지에서 아름다운 낙조를 배경으로 기원제, 축하공연, 불꽃쇼가 어우러진 해넘이 축제가 열렸다. 1일 새벽에는 북일면 두륜산 오소재 공원에서 해맞이 기원제와 공연, 떡국 인정 나눔 행사가 진행됐다.



명현관 해남군수는 “희망의 병오년, 붉은 말의 기운을 가득 담아 떠오른 태양처럼 힘차고 활기찬 기운을 국민 여러분 모두에게 전해 드린다”며 “한반도의 시작, 땅끝해남에서 새해의 첫 시작을 함께 하시면서 건강과 행복이 가득하기를 바란다”고 전했다.



해남=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한반도의 시작점인 전남 해남군 땅끝마을에서 병오년(丙午年) 첫 해맞이 행사가 다채롭게 펼쳐졌다.대표적인 해넘이·해맞이 명소로 꼽히는 땅끝마을에서는 제27회 땅끝 해넘이·해맞이 축제가 열렸다. 이곳은 해넘이와 해맞이를 한자리에서 볼 수 있는 특별한 장소로, 한 해의 마지막 날인 12월 31일부터 새해 첫날인 1월 1일까지 다양한 프로그램이 마련됐다.지난 31일에는 땅끝 음악회를 비롯해 연말 분위기와 어울리는 공연들이 이어졌고, 밤 12시에는 새해맞이 카운트다운과 함께 대규모 불꽃쇼가 펼쳐져 축제의 하이라이트를 장식했다.이어 1일 아침에는 대북 및 퓨전 타악 공연, 띠배 띄우기 퍼포먼스, 소원 풍등 날리기 등 붉은 말의 해의 행운을 기원하는 해맞이 프로그램이 진행됐다.이와 함께 전날 오후에는 화원 오시아노 관광단지에서 아름다운 낙조를 배경으로 기원제, 축하공연, 불꽃쇼가 어우러진 해넘이 축제가 열렸다. 1일 새벽에는 북일면 두륜산 오소재 공원에서 해맞이 기원제와 공연, 떡국 인정 나눔 행사가 진행됐다.명현관 해남군수는 “희망의 병오년, 붉은 말의 기운을 가득 담아 떠오른 태양처럼 힘차고 활기찬 기운을 국민 여러분 모두에게 전해 드린다”며 “한반도의 시작, 땅끝해남에서 새해의 첫 시작을 함께 하시면서 건강과 행복이 가득하기를 바란다”고 전했다.해남=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지