야간 소아 진료 공백 컸던 부산 강서구, 달빛어린이병원 운영
신도시 강서구 소아 의료 공백 보완
응급실 의존 ↓ 동네서 경증 환자 진료
야간이나 휴일에 아이가 아프면 상급병원 응급실로 갈 수밖에 없었던 부산 강서구의 의료 환경이 바뀐다. 그동안 소아 야간 진료 공백이 컸던 강서구에 달빛어린이병원이 전일 운영되면서, 보호자들의 선택지가 동네 병원으로 넓어졌다.
부산시는 1일부터 강서구 달빛어린이병원 2곳을 전일제로 운영한다고 밝혔다. 기존 달빛어린이병원이었던 명지아동병원은 평일 야간 진료까지 포함한 전일제 운영으로 전환됐고, 행복한어린이병원은 올해 새롭게 달빛어린이병원으로 지정돼 운영을 시작했다.
달빛어린이병원은 평일 야간과 토·일·공휴일에도 소아 경증 환자를 대상으로 외래진료를 제공하는 지역 의료기관이다. 응급실이 아닌 동네 병원에서 진료받을 수 있도록 해 보호자의 불편과 의료비 부담을 줄이고, 응급실 과밀을 완화하는 역할을 한다.
이번 전일제 운영에는 연계 약국도 함께 참여한다. 행복한어린이병원의 달빛어린이병원 운영에 맞춰 진약국이 야간·휴일 시간대에 함께 운영돼 진료 후 바로 약을 조제 받을 수 있다. 명지아동병원은 기존에 연계해 온 코끼리약국이 달빛어린이병원 운영 시간에 맞춰 참여한다.
강서구는 신도시 개발로 아동 인구가 꾸준히 늘었지만, 의료 인프라는 이를 따라가지 못했다는 지적을 받아왔다. 경증 환자까지 응급실로 몰리면서 대기 시간이 길어지고 의료 부담이 커지는 상황이 반복되자 야간·휴일에 아이를 진료할 수 있는 달빛어린이병원 지정을 요구하는 목소리가 높았다.
두 병원은 이날부터 평일 밤 11시까지, 토·일·공휴일에는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다.
이번 조치로 부산에서 운영 중인 달빛어린이병원은 모두 9곳이 됐다. 동부산권에서는 기장군 정관우리아동병원의 진료 시간이 이날부터 확대돼 평일과 토·일·공휴일 모두 자정까지 진료한다. 이에 따라 동·서부산권 전반의 야간·휴일 소아 진료 대응력이 한층 강화될 것으로 보인다.
조규율 부산시 시민건강국장은 “이번 달빛어린이병원 전일제 운영과 신규 지정은 증가하는 소아 응급의료 수요에 대비해 단계적으로 준비해 온 정책”이라며 “지역 여건과 의료 이용 패턴을 반영해 부모와 아이 모두가 안심하고 진료받을 수 있는 의료환경을 계속해서 확충해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
