포항 호미곶 새해 첫 일출, 5만명 소망 기원
2026년 병오년 새해 첫날, 한반도 최동단 포항 호미곶에 5만여 명이 운집해 새해의 희망을 품은 첫 해를 맞이했다.
경북 포항시와 포항문화재단이 주최·주관하고 경상북도와 iM뱅크가 후원한 ‘제28회 호미곶한민족해맞이축전’이 31일~1일 호미곶 해맞이광장 일원에서 성황리에 열렸다.
올해 행사는 ‘상생의 빛, 함께 빚는 아름다움’을 주제로, 한 해의 끝과 시작을 시민·관광객과 함께 나누는 다채로운 프로그램으로 꾸며졌다.
31일 밤 11시 열린 전야제 공연을 시작으로 새해 카운트다운과 멀티미디어 연출이 이어지며 분위기를 고조시켰다.
1월 1일 새벽에는 새해 인사와 사자성어 발표, 축하공연 등으로 구성된 공식 해맞이 행사가 열려 새해의 시작을 알렸다.
이날 공개된 병오년 포항시의 사자성어 ‘위민충정(爲民忠情)’은 ‘시민을 위해 충성을 다한다’는 뜻으로, 시민 중심의 시정 철학을 담았다.
이어 오전 7시 33분쯤 붉은 태양이 수평선 위로 떠오르며 공식 해맞이 행사의 절정을 이뤘다.
현장에는 해맞이 탈놀이터, 신년운세마당, 아트월 드로잉, 포토존 등 다양한 체험행사도 운영돼 가족 단위 방문객들의 발길이 이어졌다.
특히 국립등대박물관을 활용한 미디어파사드쇼와 전통의식 ‘호미곶 범굿’은 호미곶의 상징성과 공동체 화합의 의미를 현대적으로 재해석해 큰 호응을 얻었다.
시는 행사 기간 649명의 안전관리 인력을 배치하고, 새천년기념관과 호미곶간 등을 개방해 한파 쉼터를 마련했다.
또 안전 관제탑 운영, CCTV 실시간 모니터링을 통해 광장과 해안가, 주요 밀집 구간의 안전관리를 강화했다.
주요 교차로에는 교통 인력을 배치하고 교통정보센터를 운영해 차량 소통을 관리했으며, 행사 전후로 노점상 단속과 불법 주정차 계도 등 안전사고 예방 조치도 병행했다.
이강덕 포항시장은 “호미곶한민족해맞이축전은 새해의 시작을 시민과 함께 나누는 포항의 대표적인 행사”라며 “호미곶에서 떠오르는 새해 첫 태양의 희망찬 기운을 가득 받으시길 기원한다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사