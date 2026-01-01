시사 전체기사

인사 나누는 오세훈 시장-정원오 구청

입력:2026-01-01 11:02
수정:2026-01-01 11:04
오세훈 서울시장(왼쪽)과 정원오 성동구청장이 새해 첫날인 1일 서울 동작구 국립서울현충원에서 현충탑에 참배를 마친 뒤 인사하고 있다.



이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

