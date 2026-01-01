전북도, 2026년 일자리·기본소득·주거 정책 확대

신중년 일자리·농촌 기본소득·청년 주거 지원

7개 분야 124개 시책 본격 시행

전북특별자치도 표지석 전경등. 전북도 제공

청년층의 지역 정착을 겨냥한 문화 지원도 한층 두터워진다. 39세 이하 순수예술 창작자 100명에게 연간 900만원을 지원하는 ‘K-Art 청년창작자 지원사업’이 새로 도입된다. 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 한 문화누리카드 지원금도 연 15만원으로 인상된다.