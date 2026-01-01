전북도, 2026년 일자리·기본소득·주거 정책 확대
신중년 일자리·농촌 기본소득·청년 주거 지원
7개 분야 124개 시책 본격 시행
전북특별자치도가 2026년부터 도민의 일상과 직결된 정책을 대폭 개편한다. 일자리와 소득, 주거와 복지를 포함한 ‘체감형 정책 패키지’를 통해 삶의 질을 높이고 인구감소 흐름에 대응하는 정주 여건 보완에 나선다.
1일 전북도에 따르면 2026년부터 새롭게 시행되거나 개편되는 정책은 경제·산업, 농업, 문화, 복지, 환경, 주거, 행정 등 7개 분야 124건에 달한다. 생활 전반을 촘촘히 보완해 도민이 실제 변화를 느낄 수 있도록 설계됐다는 점이 특징이다.
경제·산업 분야에서는 ‘신중년 유연근무형 일자리 지원사업’이 눈에 띈다. 주 24~35시간 유연근무제로 50세 이상 신중년을 채용한 기업에 1인당 월 40만원의 운영비를 지원한다. 중장년의 경력을 활용하는 동시에 기업의 인건비 부담을 덜기 위한 취지다. 소상공인을 위한 ‘희망채움통장’도 도입돼 신용 7등급 이상 자영업자에게 최대 2000만원 한도의 마이너스통장 보증을 제공한다.
농업·수산 분야는 지역소멸 대응에 초점을 맞췄다. 순창과 장수에서는 농어촌 기본소득 시범사업이 추진돼 모든 주민에게 매월 15만원의 지역화폐가 지급된다. 군산·부안 지역에는 고가의 수산 장비를 지자체가 구입해 어민에게 단기 임대하는 제도도 신설돼, 어업인의 초기 투자 부담을 줄일 것으로 기대된다.
청년층의 지역 정착을 겨냥한 문화 지원도 한층 두터워진다. 39세 이하 순수예술 창작자 100명에게 연간 900만원을 지원하는 ‘K-Art 청년창작자 지원사업’이 새로 도입된다. 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 한 문화누리카드 지원금도 연 15만원으로 인상된다.
복지 분야에서는 저출산에 대응 정책이 추가된다. ‘전북청년 1인 소상공인·농어업인 출산급여’ 제도가 신설돼 만 18~39세 1인 자영업자와 농어업인이 출산할 경우 본인 90만원, 배우자 출산 시 80만원이 지급된다. 환경 분야에서는 내연기관 차량을 폐차하고 전기차를 구매할 경우 기존 보조금에 더해 전환지원금 130만원을 추가 지원한다.
주거 분야에서도 주거비 부담 완화를 위한 금융 지원이 확대된다. 신혼부부에 한정됐던 민간주택 전세자금 대출 이자 지원을 청년층까지 넓혀 연 최대 150만원을 2년간 지원한다. 인구감소지역 주택 취득 세제 지원, 준공 후 미분양 아파트 취득세 지원 확대, 생애 최초 주택 구입 취득세 감면 연장 등도 함께 추진된다.
전북도 관계자는 “이번 정책들은 도민의 삶 가까이에서 변화를 만드는 데 초점을 맞췄다”며 “전북이 인구 감소 시대에도 머무를 이유가 있는 지역으로 남을 수 있도록 정주 여건 개선에 힘쓰겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
