경주시 반려견 순찰대, 반려문화 개선·안전망 강화 기여…27개팀 147회 순찰
경북 경주시가 지난해 운영한 시민 참여형 생활안전 프로그램 ‘경주시 반려견 순찰대’가 총 147회의 순찰 활동을 펼치며 반려문화 확산과 지역 안전망 강화에 기여했다.
1일 시에 따르면 지난해 반려견 순찰대 총 27개 팀을 선발하고 순찰 안전 수칙과 신고 요령 등 사전 교육을 이수한 뒤 본격적인 활동에 나섰다.
순찰대는 경주경찰서와 합동 순찰뿐 아니라 관내 공원, 골목길, 학교 주변 등 생활권 중심의 개별 순찰을 병행하며 지역 곳곳을 점검했다.
활동 기간 동안 시설물 파손, 불법 주·정차, 방치 폐기물 등 생활 불편 사항을 비롯해 주차 뺑소니 의심 차량 등 10여 건을 신고해 시민 안전 확보에 기여했다.
시는 이번 활동이 주민 주도의 자발적 참여를 통해 공동체 의식을 높이고, 반려인과 비반려인 간의 상호 이해를 넓히는 등 성숙한 반려문화 정착에 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가했다.
주낙영 경주시장은 “반려견 순찰대의 자발적인 참여가 지역 안전과 공동체 문화 형성에 큰 힘이 됐다”며, “앞으로도 시민 참여형 생활안전 활동을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 말했다.
