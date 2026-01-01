이예원, 팬클럽 ‘퍼펙트 바니’와 고대의료원에 3천만원 기부
이예원(22·메디힐)이 고려대학교 의료원(의무부총장 겸 의료원장 윤을식)에 의료 취약계층 지원을 위한 자선기금 3000만 원을 전달해 세밑을 훈훈하게 했다.
이번 기부는 이예원의 팬클럽 ‘퍼펙트 바니’가 한 시즌 동안 선수의 버디 기록에 맞춰 자발적으로 모금한 1500만 원과 이예원이 매칭그랜트 방식으로 기부한 1500만 원이 더해져 조성됐다.
고려대학교 국제스포츠학과 22학번인 이예원은 “의료 현장에서 경제적 어려움으로 인해 치료를 미루는 분들이 적지 않다는 이야기를 듣고 기부를 결정하게 됐다”며 “도움이 필요한 분들께 작은 힘이나마 보탤 수 있어 뜻깊게 생각한다”고 소감을 전했다.
그는 이어 “앞으로도 팬들로부터 받은 사랑을 사회에 환원할 수 있도록 꾸준히 나눔을 실천해 나가고 싶다”는 뜻을 밝혔다.
이예원은 지난 3월에도 영남지역에서 발생한 대형 산불 피해자들에게 써달라며 2000만 원을 기부한 바 있다.
이번에 전달된 기부금은 의료 사각지대에 놓인 어르신들의 의료비 지원 등 공익 목적에 전액 사용될 예정이다.
이예원은 2022년 KLPGA 신인상을 수상했으며, 2023년 대상·상금왕·최저타수상을 석권하며 KLPGA를 대표하는 선수로 자리매김했다. 2024년과 2025년에 2년 연속 3승씩을 공동 다승왕을 차지했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
