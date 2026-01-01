“다시 걷게 됐지만…” 600㎏ 남성 프랑코, 투병 끝에 사망
‘세계에서 가장 무거운 남성’으로 기네스 기록에 올랐던 한 멕시코 남성이 지난 2일(현지시간) 41세의 나이로 사망했다.
지난달 30일(현지시간) 터키 매체 하베를레르(Haberler) 등 외신에 따르면 한때 체중이 600㎏에 달했던 후안 페드로 프랑코는 최근 멕시코의 한 병원에서 신장 감염으로 인한 합병증으로 숨졌다.
앞선 2017년 그는 기네스 세계기록에 ‘현존 세계 최중량 인물’로 등재되며 국제적인 주목을 받았던 인물이다.
프랑코는 수년간 극심한 비만으로 인해 독립적인 생활이 어려웠고, 장기간 침대에 누워 지내야 했으며 스스로 움직이지 못할 정도로 건강 상태가 악화돼 일상생활 전반에 심각한 제약을 받았다.
이후 그는 의료진의 관리 아래 지중해식 식단을 병행하며 두 차례의 비만 수술(위 축소 수술·위 우회 수술)을 받았다.
치료 결과 체중은 절반 가까이 감소했고, 꾸준한 노력 끝에 그는 약 400㎏ 감량에 성공하며 200~210㎏의 몸무게를 달성했다. 그 결과 오랜 시간 걷지 못했던 그는 다시 보행이 가능해졌다는 평가를 받았다.
의료진은 체중 감량으로 당뇨병과 심혈관 질환 위험이 줄었다고 밝혔으나, 오랜 기간 누적된 고도 비만의 영향으로 프랑코는 여전히 고위험 환자군에 속했다.
프랑코는 과거 인터뷰에서 “내 몸은 내 통제를 완전히 벗어나 있었다”며 “다이어트를 시도했지만 아무 효과도 없었다"고 밝힌 바 있다.
그러나 수술 이후에는 “매일 스스로 일어나 물 한 잔 마시고 화장실에 혼자 갈 수 있다는 사실만으로도 큰 기쁨”이라고 전했다.
히지만 올해 말 신장 감염이 악화되며 전신 합병증으로 번졌고 치료를 받던 중 끝내 숨졌다. 주치의 호세 안토니오 카스탄에다 박사는 “이번 합병증은 끝내 이겨낼 수 없었다”며 “프랑코는 극심한 비만과 싸우며 많은 사람들에게 희망을 줬다”고 말했다.
