경주시·국가철도공단, 옛 경주역 도시재생 혁신지구 공모 ‘맞손’
경북 경주시와 국가철도공단이 폐역이 된 옛 경주역 부지를 활용한 도시재생 국가시범지구(혁신지구) 공모사업 성공을 위해 손을 잡았다.
경주시는 지난달 30일 시청 대외협력실에서 주낙영 경주시장과 이성해 국가철도공단 이사장이 참석한 가운데 ‘구(舊) 경주역 도시재생 혁신지구 공모 추진을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 1일 밝혔다.
이번 협약은 국토교통부가 지난달 18일 옛 경주역 부지를 도시재생 국가시범지구 후보지로 선정한 데 따른 후속 조치다.
양 기관은 해당 부지를 지속 가능한 도시 혁신 거점으로 조성하기 위해 공동 대응과 협력 체계를 강화하기로 했다. 후보지로 선정된 지역은 향후 최종 지정될 경우 250억원 규모의 국비 지원을 받을 수 있다.
협약에 따라 양 기관은 도시재생 혁신지구 국가시범지구 최종 공모 선정을 위한 공동 대응, 행정사항 및 인·허가 절차에 대한 상호 협력, 원활한 사업 추진을 위한 실무 협의체 구성 및 운영 등에 대해 긴밀히 협력하기로 했다.
옛 경주역 부지 7만 9438㎡에는 총사업비 3822억원을 들여 K-헤리티지 복합거점, 미래모빌리티 통합허브, 체류형 공간인 ‘경주 STAY’ 등 경주의 미래 성장을 이끌 핵심 시설을 조성할 예정이다.
시는 올해 하반기 국가시범지구 혁신지구 본 공모를 거쳐, 내년 상반기 실시설계 및 사업시행인가를 완료한 뒤 본격적인 사업에 착수할 계획이다.
주낙영 경주시장은 “국가철도공단의 철도자산 개발 경험과 경주시의 도시재생 역량이 결합되면, 옛 경주역은 역사성과 현대적 기능이 조화를 이루는 새로운 도심 중심축으로 거듭날 것”이라며 “시민들이 체감할 수 있는 혁신적인 도시재생 모델을 완성하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사