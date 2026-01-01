국민 46.4% “2026년 경기 더 어려워질 것”

뉴시스

국민 절반 가까이는 2026년 새해 경기가 지금보다 더 어려워질 것으로 전망하고 있다는 조사 결과가 나왔다.

지역별 시각차도 뚜렷했다. 보수층의 71.1%는 ‘어려워질 것’이라 답했으나, 진보층의 59.0%는 ‘좋아질 것’이라고 답했다. 중도층에서는 부정적 전망 42.7%, 긍정적 전망 34.4%로 나타났다.