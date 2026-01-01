[속보] 韓수출 첫 7000억달러 돌파…반도체도 역대 최대

지난해 한국 수출이 사상 처음 7000만 달러를 넘기며 역대 최대 실적을 기록했다.

자동차 수출은 미국의 관세 영향으로 최대 시장인 미국으로의 수출은 감소했으나 친환경 차 및 중고차 수출 호조로 유럽연합(EU), 독립국가연합(CIS) 등으로 수출 다변화에 성공하며 플러스 성장을 보였다.