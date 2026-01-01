“100억 보내라” 토스뱅크 폭파 협박…수색했지만 폭발물 없어

연합뉴스

인터넷은행 토스뱅크 사무실을 폭파하겠다는 협박 신고가 접수돼 경찰이 수색하는 등 소동이 빚어졌다.

지난 17일 KT, 18일 삼성전자, 카카오, 네이버, 19일 현대차그룹 사옥을 대상으로 한 폭파 협박이 가해졌지만 모두 허위로 판명됐다.