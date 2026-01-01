시사 전체기사

“100억 보내라” 토스뱅크 폭파 협박…수색했지만 폭발물 없어

입력:2026-01-01 10:07
연합뉴스

인터넷은행 토스뱅크 사무실을 폭파하겠다는 협박 신고가 접수돼 경찰이 수색하는 등 소동이 빚어졌다.

경찰에 따르면 토스뱅크는 31일 오후 6시5분쯤 ‘100억원을 보내지 않으면 사무실을 폭파하겠다’는 취지의 이메일을 받고 112에 신고했다.

경찰은 강남구 역삼동 토스뱅크 사무실의 직원들을 대피시킨 뒤 특공대를 투입해 오후 8시45분까지 수색을 벌였지만 폭발물은 발견되지 않았다.

경찰은 허위 신고일 가능성이 크다고 보고 용의자를 추적 중이다.

이달 들어 기업 건물에 폭발물을 설치했다는 협박 신고가 잇따르고 있다. 지난 17일 KT, 18일 삼성전자, 카카오, 네이버, 19일 현대차그룹 사옥을 대상으로 한 폭파 협박이 가해졌지만 모두 허위로 판명됐다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

