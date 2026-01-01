오세훈 “벼랑 끝 국힘, 과거와 단절해야”…장동혁 결단 촉구
오세훈 서울시장이 1일 2026년 새해를 맞아 “잘못된 과거와 단호히 단절을 선언하고, 국민 눈높이에 맞도록 이를 실천해야 한다”며 장동혁 지도부를 향해 강도 높은 쇄신을 촉구했다.
오 시장은 페이스북에 ‘변해야 지킬 수 있다’는 제목의 글을 올려 “국민의힘은 그야말로 벼랑 끝에 서 있다. 여기서 무너지느냐, 다시 태어나느냐를 결정하는 절체절명의 기로”라며 이같이 밝혔다.
오 시장은 “시간이 없다. 망설일 여유도 없다”며 “국민의힘이 제발 잘해주기를 바라는 모든 분들의 절박한 마음을 모아 당 지도부에 다음과 같이 간곡히 요청한다”고 썼다.
오 시장은 과거와의 단절을 언급하며 “당 지도부가 공식적으로 윤석열 전 대통령의 비상계엄 등 잘못을 인정하고, 당이 제대로 역할을 하지 못한 점에 대해 국민이 납득할 수 있는 진정성 있는 언어로 사과하고 반성해야 한다”고 촉구했다.
그러면서 “’계엄을 옹호하고 합리화하는 언행 등에 대해서는 당 차원에서 결코 용납하지 않을 것이며, 그와 같은 잘못된 언행은 해당 행위에 준하는 수준으로 엄중히 다루겠다’고 선언해야 할 것”이라고 강조했다.
보수 대통합도 주문했다. 오 시장은 “대한민국을 걱정하는 모든 사람들이 함께 할 수 있도록 당의 문을 활짝 열어야 한다”며 “범보수 대통합을 통해 이재명정권과 민주당의 폭주를 제어하고 대한민국의 균형추를 바로 세워야 한다”고 지적했다.
그는 “범보수세력 대통합이 가능하려면 그 어떤 허들도 있어서는 안 된다. 지금 이 순간부터 통합을 방해하는 언행을 삼가고, 당 지도부부터 포용적 리더십을 보여주시기 바란다”고 밝혔다.
이어 “모든 범보수세력이 한자리에 모여 지방선거 승리의 기반을 마련할 수 있도록, 빠른 시일 내에 당 지도부가 대화와 결집의 장을 마련해야 한다”고 적었다.
아울러 오 시장은 “당의 에너지와 역량을 ‘국민이 먹고사는 문제’ 해결에 전적으로 집중시켜 달라”고 당부했다. 그는 “국민의 삶과 괴리된 노선 투쟁과 정치 구호는 내려놓고, 물가 안정과 내 집 마련, 좋은 일자리를 말하는 매력적인 대안정당이 되어야 한다”며 “당 지도부의 용감한 결단을 촉구한다”고 강조했다.
오 시장은 “두려워해서는 안 된다. 목소리만 큰 소수에 휩쓸려서도 안 된다”며 “절대다수의 상식과 합리의 목소리에 귀 기울여, 국민의 신뢰가 탄탄하게 뒷받침하는 힘 있는 야당으로 다시 태어나야 한다”고 적었다.
