이대통령 “새해, 대도약 원년…국민만 믿고 가겠다”

병오년 신년사 발표…“이제 겨우 출발선, 회복 넘어 결실의 시간으로”

이재명 대통령이 청와대에서 2026년 신년사를 발표하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 1일 “2026년이 ‘대전환을 통한 대도약의 원년’으로 기록될 수 있도록 오직 국민만 믿고 뚜벅뚜벅 나아가겠다”고 밝혔다.

우선 이 대통령은 “수도권 중심 성장에서 지방 주도 성장으로 대전환하겠다”며 “서울은 경제수도로, 중부권은 행정수도로, 남부권은 해양수도로 대한민국 국토를 다극 체제로 더욱 넓게 쓰겠다”고 밝혔다.