새해 첫날부터 영하10도 안팎 맹추위…대부분 지역서 해돋이 선명
새해 첫날이자 목요일인 1일 북서쪽에서 찬 공기가 내려오며 기온이 큰 폭으로 떨어져 매우 춥겠다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.
아침 기온이 전국 대부분 지역에서 영하 10도 안팎(경기 내륙, 강원 내륙·산지, 경북 북동 내륙·산지 중심 영하 15도 안팎)으로 낮겠다. 수도권과 강원 내륙·산지, 충북, 일부 충남권 내륙, 경북권 내륙, 전북 동부에는 한파특보가 내려진 상태다.
이날 오전 5시 현재 기온은 서울 영하 9.9도, 인천 영하 9.5도, 수원 영하 9.1도, 춘천 영하 12.4도, 강릉 영하 6.5도, 청주 영하 9.0도, 대전 영하 9.9도, 전주 영하 8.4도, 광주 영하 5.9도, 제주 1.6도, 대구 영하 5.7도, 부산 영하 3.8도, 울산 영하 5.8도, 창원 영하3.9도 등이다.
낮 기온도 영하 6도~영상 4도로 예년보다 5도가량 낮겠다.
전국이 대체로 맑겠으나 전라권은 구름이 많겠고 제주도는 대체로 흐리겠다. 충청권은 오후부터 점차 흐려지겠다.
해돋이는 대부분 지역에서 볼 수 있겠으나 전라 서해안과 제주도는 구름 사이로 볼 수 있겠다.
해가 뜨는 시각은 서울 오전 7시47분, 대전 오전 7시42분, 광주 오전 7시41분, 대구 오전 7시36분, 부산 오전 7시32분이다.
제주도는 오전부터, 충남 남부 서해안과 전라 서해안, 전북 남부 내륙은 밤부터 눈이 내리겠다. 전라 서해안과 제주도 산지는 오전까지, 충남권 내륙과 충북 중·남부, 전북 북부 내륙, 경남 서부 내륙에도 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.
1~2일 이틀 동안 예상 적설량은 전북 서해안·남부 내륙과 광주·전남 서부 3~8㎝(많은 곳 전라 서해안 10㎝ 이상), 서해5도 1~3㎝, 충남 서해안 1㎝ 안팎이다. 3일까지 울릉도·독도 10~30㎝, 제주도 산지 10~20㎝(많은 곳 30㎝ 이상), 제주도 중산간 5~10㎝, 제주도 해안 2~7㎝의 눈이 내리겠다.
이틀간 전북 서해안·남부 내륙과 광주·전남 서부는 5~10㎜, 충남 서해안과 서해5도는 1㎜ 안팎의 비도 예보됐다. 3일까지 울릉도·독도는 10~30㎜, 제주도는 5~30㎜의 비가 예상된다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
