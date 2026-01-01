새해 첫날부터 영하10도 안팎 맹추위…대부분 지역서 해돋이 선명

31일 강원 속초시 청호동 청초호에 해가 떠오르고 있다. 쏘카는 이용자들이 지난 1월 1일 일출을 보기 위해 가장 많이 간 곳이 청초호였다고 지난 19일 밝혔다. 연합뉴스

새해 첫날이자 목요일인 1일 북서쪽에서 찬 공기가 내려오며 기온이 큰 폭으로 떨어져 매우 춥겠다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.