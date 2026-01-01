연천군, 동아시아 첫 ‘생명의 여정’ 국제 이니셔티브 가입
경기 연천군이 동아시아 도시 가운데 최초로 이동성 야생동물 보전을 위한 국제 이니셔티브에 공식 가입했다.
연천군은 ‘생명의 여정(Journeys for Life)’ 국제 이니셔티브에 동아시아 최초로 가입했다고 1일 밝혔다.
이 이니셔티브는 철새와 고래, 영양 등 이동성 야생동물의 감소 문제에 대응하기 위해 도시와 지역사회의 역할을 강화하는 것을 목표로 2024년 2월 제14차 유엔 이동성 야생동물 보호 협약(CMS) 당사국 총회에서 출범했다.
‘생명의 여정’은 ‘이동성 야생동물 보전으로 연결되는 도시와 지역’을 주제로, 지속가능성을 위한 세계지방정부협의회 이클레이(ICLEI) 산하 도시생물다양성센터와 유엔환경계획 이동성 야생동물 보호 협약 사무국, 동아시아-대양주 철새이동경로 파트너십(EAAFP)이 공동으로 추진하고 있다. 주민 인식 증진과 지역 공동체 참여를 통해 도시 차원의 이동성 야생동물 보전 활동을 확산하는 데 중점을 둔다.
2025년 기준 이 이니셔티브에는 연천군을 비롯해 미국 시애틀, 튀르키예 이스탄불, 이란 바르자네, 아랍에미리트 아부다비, 코트디부아르 코코디, 콜롬비아 바랑키야 등 전 세계 7개 도시가 참여하고 있다.
연천군의 가입은 지난해 11월 연천에서 열린 국제심포지엄을 계기로 추진됐다. 당시 심포지엄에 참석한 잉그리드 쿳시 이클레이 도시생물다양성센터장이 연천군에 이니셔티브 참여를 제안했고, 연천군은 올해 8월 가입 신청서를 제출했다. 이후 파트너 기관들의 최종 승인을 거쳐 생명의 여정 공식 홈페이지 가입 도시 지도에 연천군이 포함됐다.
연천군은 2019년 임진강 유네스코 생물권보전지역 지정, 2020년 한탄강 유네스코 세계지질공원 지정으로 유네스코 다중지정지역으로 관리되고 있으며, 2023년 이클레이 가입과 2024년 동아시아-대양주 철새 이동경로 네트워크 서식지 등재 등 자연기반도시 구축을 위한 국제 협력을 지속해 왔다.
특히 연천은 DMZ 일원을 포함해 두루미와 호사비오리 등 철새 서식 비중이 높은 생물다양성 핵심 지역으로, 이번 이니셔티브 가입은 대한민국은 물론 동아시아 도시 중 최초라는 점에서 의미가 크다.
군 관계자는 “앞으로도 유네스코 다중지정지역이자 이클레이 자연기반도시로서 국제 도시 간 협력을 확대하고, 이동성 야생동물 보전과 생물다양성 증진을 위한 국제 이니셔티브 활동에 적극 참여하겠다”고 밝혔다.
