김동근 의정부시장 “2026년, 시민 삶의 질 향상 총력”

2026년 맞아 병오년 새해 신년사 통해 밝혀

반환공여지 미래산업 전환·일자리 창출 본격화

8호선·GTX 등 광역교통망 확충…이동권 강화

구도심 정비·걷고 싶은 도시 조성 등 환경 개선

김동근 의정부시장 2026년 병오년 신년사 영상 캡처

경기 의정부시가 2026년을 맞아 반환공여지 개발과 광역교통망 확충을 핵심으로, 도시 구조 전환과 시민 삶의 질 향상을 본격화한다.



김동근 의정부시장은 2026년 병오년 새해를 맞아 미래산업 중심 도시로의 전환을 목표로 한 시정 운영 방향을 밝혔다. 김 시장은 신년사를 통해 단기 성과보다 시민 삶 속에 체감되는 변화를 강조하며, 반환공여지 개발, 교통망 확충, 구도심 정비, 생태·문화 도시 조성, 현장 중심 복지 강화를 주요 과제로 제시했다.



가장 핵심 과제로는 반환공여지의 미래산업 활용이 제시됐다. 시는 캠프 레드클라우드(CRC)와 캠프 카일 일대를 경제자유구역으로 지정해 AI와 바이오 산업을 중심으로 한 첨단 산업 거점으로 조성할 계획이다. 반환공여지를 주거 위주의 개발로 소모하지 않고, 일자리 창출과 투자 유치를 이끄는 성장 동력으로 삼겠다는 방침이다. 의정부역세권 역시 교통·업무·상업 기능이 결합된 도심 비즈니스 중심지로 개발해 일과 삶, 여가가 연결되는 도시 구조를 완성한다.



광역교통망 확충도 시정의 중요한 축이다. 시는 지하철 8호선 의정부 연장과 GTX-F 노선 민락 경유안이 국가계획에 반영될 수 있도록 행정 역량을 집중하고 있다. GTX-C 노선의 조속한 착공과 도봉산~옥정 간 7호선 연장도 단계별로 추진한다. 버스 체계 개선을 위해서는 ‘버스 서비스 10대 혁신’을 통해 광역버스와 통학버스를 확충하고, 동서를 연결하는 순환버스를 신설해 배차 간격을 줄이고 정시성을 높일 계획이다.



구도심 주거환경 개선을 위한 재건축·재개발에도 속도를 낸다. 노후 주거지 문제를 더 이상 미룰 수 없는 과제로 보고, 사업성 확보와 절차 간소화를 통해 타 도시보다 한발 앞선 정비를 추진한다. 특히 시공부터 입주 이후 관리까지 책임지는 ‘하자·불신·불편 없는 아파트 3무(無) 혁신 프로젝트’를 도입해 품질 관리와 시민 신뢰 회복을 동시에 꾀한다.



도시 공간 전반에서는 자연과 문화가 어우러지는 ‘걷고 싶은 도시’ 조성을 본격화한다. 네 개의 산과 여섯 개 하천을 따라 녹지와 보행로를 연결하고, 공원과 녹지를 하나의 흐름으로 통합해 도시 정원 개념을 확장한다. 태조 이성계와 태종 이방원의 역사 자산을 현대적으로 재해석해 문화·관광 콘텐츠로 발전시키는 등 도시 정체성 강화에도 나선다.



복지 분야에서는 사회적 약자와 복지 사각지대를 직접 찾아가는 현장 중심 행정을 강화한다. 제도 미비로 지원을 받지 못하는 사례를 발굴하고, 민원 발생 이후에도 개선 여부를 반복 점검하는 방식으로 생활 불편 해소에 나설 계획이다. 작은 불편도 시민 삶에 큰 영향을 미칠 수 있다는 인식을 바탕으로 행정의 책임성을 높인다는 구상이다.



김 시장은 “2026년은 의정부가 새로운 도약의 문턱에 서는 해”라며 “보여주기식 성과가 아닌, 시간이 지나도 옳았다고 평가받을 수 있는 선택으로 시민의 삶과 도시의 미래를 책임지겠다”고 밝혔다.



의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경기 의정부시가 2026년을 맞아 반환공여지 개발과 광역교통망 확충을 핵심으로, 도시 구조 전환과 시민 삶의 질 향상을 본격화한다.김동근 의정부시장은 2026년 병오년 새해를 맞아 미래산업 중심 도시로의 전환을 목표로 한 시정 운영 방향을 밝혔다. 김 시장은 신년사를 통해 단기 성과보다 시민 삶 속에 체감되는 변화를 강조하며, 반환공여지 개발, 교통망 확충, 구도심 정비, 생태·문화 도시 조성, 현장 중심 복지 강화를 주요 과제로 제시했다.가장 핵심 과제로는 반환공여지의 미래산업 활용이 제시됐다. 시는 캠프 레드클라우드(CRC)와 캠프 카일 일대를 경제자유구역으로 지정해 AI와 바이오 산업을 중심으로 한 첨단 산업 거점으로 조성할 계획이다. 반환공여지를 주거 위주의 개발로 소모하지 않고, 일자리 창출과 투자 유치를 이끄는 성장 동력으로 삼겠다는 방침이다. 의정부역세권 역시 교통·업무·상업 기능이 결합된 도심 비즈니스 중심지로 개발해 일과 삶, 여가가 연결되는 도시 구조를 완성한다.광역교통망 확충도 시정의 중요한 축이다. 시는 지하철 8호선 의정부 연장과 GTX-F 노선 민락 경유안이 국가계획에 반영될 수 있도록 행정 역량을 집중하고 있다. GTX-C 노선의 조속한 착공과 도봉산~옥정 간 7호선 연장도 단계별로 추진한다. 버스 체계 개선을 위해서는 ‘버스 서비스 10대 혁신’을 통해 광역버스와 통학버스를 확충하고, 동서를 연결하는 순환버스를 신설해 배차 간격을 줄이고 정시성을 높일 계획이다.구도심 주거환경 개선을 위한 재건축·재개발에도 속도를 낸다. 노후 주거지 문제를 더 이상 미룰 수 없는 과제로 보고, 사업성 확보와 절차 간소화를 통해 타 도시보다 한발 앞선 정비를 추진한다. 특히 시공부터 입주 이후 관리까지 책임지는 ‘하자·불신·불편 없는 아파트 3무(無) 혁신 프로젝트’를 도입해 품질 관리와 시민 신뢰 회복을 동시에 꾀한다.도시 공간 전반에서는 자연과 문화가 어우러지는 ‘걷고 싶은 도시’ 조성을 본격화한다. 네 개의 산과 여섯 개 하천을 따라 녹지와 보행로를 연결하고, 공원과 녹지를 하나의 흐름으로 통합해 도시 정원 개념을 확장한다. 태조 이성계와 태종 이방원의 역사 자산을 현대적으로 재해석해 문화·관광 콘텐츠로 발전시키는 등 도시 정체성 강화에도 나선다.복지 분야에서는 사회적 약자와 복지 사각지대를 직접 찾아가는 현장 중심 행정을 강화한다. 제도 미비로 지원을 받지 못하는 사례를 발굴하고, 민원 발생 이후에도 개선 여부를 반복 점검하는 방식으로 생활 불편 해소에 나설 계획이다. 작은 불편도 시민 삶에 큰 영향을 미칠 수 있다는 인식을 바탕으로 행정의 책임성을 높인다는 구상이다.김 시장은 “2026년은 의정부가 새로운 도약의 문턱에 서는 해”라며 “보여주기식 성과가 아닌, 시간이 지나도 옳았다고 평가받을 수 있는 선택으로 시민의 삶과 도시의 미래를 책임지겠다”고 밝혔다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지