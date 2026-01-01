프로브랜드, 엔젤라운드서 약 10억원 유치

PROTECH V1 상용화·해외 파일럿 가속

프로브랜드는 이번 엔젤라운드가 통상적인 엔젤라운드 규모를 크게 상회해 업계의 주목을 받고 있다고 밝혔다. 설립 및 초기 셋업을 제외한 실제 투자 활동 기간이 약 4개월에 불과하지만 단기간 대규모 자금을 유치한 점은 투자자들의 높은 신뢰와 기대를 증명하는 것이라는 설명이다.