‘희망의 새해’ 신년음악회로 연다

1월에는 전국적으로 다양한 신년 음악회가 개최된다. 새해의 희망과 활력을 주는 신년 음악회는 대부분의 공공극장과 오케스트라의 연례 공연으로 자리 잡았다. 대체로 밝고 경쾌한 레퍼토리가 연주되는 가운데 진지하고 무거운 레퍼토리를 선곡하는 경우도 있다. 전국에서 열리는 신년 음악회 가운데 서울을 중심으로 주요 공연을 소개한다.



오는 7일 예술의전당과 세종문화회관에서 나란히 신년 음악회가 열린다. 매년 문화체육관광부가 주최하고 예술의전당 콘서트홀에서 열리는 신년 음악회는 2025년 문화예술계 관계자와 입법·사법·행정 각계 주요 인사들이 함께하며, 일반 관객을 대상으로 입장권 판매도 진행한다.





홍석원이 지휘하는 KBS교향악단의 연주로 진행되는 이번 음악회는 2025년 문화예술상을 받은 작곡가 최우정의 곡 ‘수제천(壽齊天) 리사운즈(resounds)’로 연다. 이어 바이올리니스트 임지영, 피아니스트 이혁과 이효 형제가 각각 생상스의 ‘서주와 론도 카프리치오소’와 바흐의 ‘두 대의 건반을 위한 협주곡’을 선보인다. 그리고 국립창극단 단원 김수인, 성악가 길병민, 국립합창단과 청년교육단원이 참여해 드라마 ‘폭싹 속았수다’와 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST 그리고 한국 가곡들을 들려준다.



같은 날 세종문화회관의 신년 음악회는 ‘누구나 클래식’ 2026시즌 개막 공연이기도 하다. ‘누구나 클래식’은 세종문화회관의 대표적 사회공헌 프로그램이다. 관객이 티켓 가격을 1000원에서 1만원 사이에서 직접 정하는 ‘관람료 선택제’로 운영된다. 올해는 관객 4000여 명을 대상으로 실시한 사전 선호도 조사를 바탕으로 연간 프로그램이 기획됐다. 연간 9차례에 걸쳐 관객이 직접 선택한 명곡들을 국내 8개 오케스트라의 연주로 선보인다. 신년 음악회는 김선욱이 지휘하는 경기필하모닉과 피아니스트 선우예권이 맡는다. 베토벤 교향곡 5번 ‘운명’과 라흐마니노프 피아노 협주곡 2번이 연주된다.





이어 9일엔 국립국악관현악단과 서울시립교향악단이 각각 국립극장 해오름극장과 롯데콘서트홀에서 신년 음악회를 연다. 국립국악관현악단의 신년 음악회는 올해 나운규 감독의 영화 ‘아리랑’(1926) 개봉 100주년을 기념해 위촉한 신작 ‘아리랑, 세 개의 숨’(작곡 홍민웅)으로 막을 연다. 한국 민요의 원형이자 여러 지역에서 다양하게 불리는 아리랑을 현대적으로 재해석했다. 이어 전통음악의 새로운 어법을 보여주는 국악관현악 ‘Knock’(작곡 김백찬)과 ‘가기게’(작곡 박범훈)가 연주된다. 그리고 협연자로 나서는 가야금 신동 김영랑, 오보이스트 전민경, 스타 소리꾼 김준수와 추다혜의 무대는 신년 음악회의 흥을 끌어올린다.



서울시향은 얍 판 츠베덴 음악감독이 지휘하고 거장 피아니스트 루돌프 부흐빈더가 협연자로 나선다. 서울시향과 처음 호흡을 맞추는 부흐빈더는 거슈윈의 피아노 협주곡을 선보인다. 현존 최고의 베토벤 스페셜리스트로 꼽히는 부흐빈더가 클래식에 재즈를 가미한 거슈윈의 곡을 연주한다는 점에서 눈길을 끈다. 이어 서울시향은 슈베르트 교향곡 8번 ‘미완성’과 레스피기의 ‘로마의 소나무’를 연주한다.





11일 예술의전당 콘서트홀에서 열리는 국립심포니오케스트라의 신년 음악회는 올해 취임한 음악감독 로베르토 아바도의 취임 연주회다. 아바도는 독일 뮌헨 방송교향악단 수석 지휘자를 역임했으며 현재 스페인 레이나 소피아 궁전과 파르마 베르디 페스티벌 음악감독으로 활동하는 거장이다. 전설적인 지휘자 클라우디오 아바도의 조카이기도 하다. 국립심포니와는 2023년 오페라 ‘노르마’와 2024년 ‘베르디 레퀴엠’에서 호흡을 맞춘 바 있다. 취임 연주회에서는 레스피기의 ‘환상적인 장난감 가게’, 베르디의 ‘시칠리아섬의 저녁기도’ 중 ‘사계’, 로시니의 ‘윌리엄 텔’ 서곡 등을 연주한다.



국립국악원은 22일 예악당에서 정악단, 민속악단, 창작악단, 무용단 등 4개 전속 단체가 모두 출연하는 ‘새해국악연’을 연다. 품격 있는 궁중음악과 궁중무용을 비롯해 신명 나는 연희를 선보인다. 특히 나운규 감독의 영화 ‘아리랑’ 100주년을 맞아 공연 마지막에 모든 출연진이 ‘아리랑’을 합창한다.



대원문화재단이 주최하는 신년 음악회는 29일 예술의전당 콘서트홀에서 KBS교향악단 연주로 열린다. ‘차이콥스키의 밤’이라는 주제로 차이콥스키의 교향곡 4번과 바이올린 협주곡을 들려줄 예정이다. 지휘와 협연은 차세대 기대주에게 맡겼다. 2023년 ‘카라얀 젊은 지휘자상’을 받은 윤한결이 포디움에 오르고, 2023년 14세의 나이에 티보 바르가 콩쿠르에서 우승한 바이올리니스트 김서현이 협연자로 나선다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



