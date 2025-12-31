중국, 대만포위훈련 사흘만에 종료 발표

로이터연합뉴스

리시 중국인민해방군 동부전구 대변인은 이날 소셜미디어를 통해 “동부전구가 조직한 ‘정의의 사명-2025’ 훈련이 원만하게 각 임무를 완료했다”며 “부대 일체화 연합 작전 능력을 전면 검증했다”고 밝혔다.

중국군은 호위함·구축함 등 전함과 전폭기·전투기·무인기(드론) 등 군용기들을 폭넓게 동원했고, 로켓포 등의 실사격 장면이나 드론이 대만

‘타이베이101’을 촬영한 장면 등을 온라인에 공개하기도 했다.