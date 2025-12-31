中, 대만 핵심지도부 제거 ‘참수’ 훈련…“언제든 정확하게 표적 공격”
중국군이 29일부터 대만 포위 훈련을 실시하면서 대만 핵심지도부를 제거하는 ‘참수’ 훈련을 진행한 사실을 공개했다. 라이칭더 총통 등 반중독립 성향의 대만 지도부를 겨냥한 경고 메시지로 풀이된다.
중국 인민해방군의 공식 포털인 중국군왕은 30일 논평을 내고 대만을 포위하는 형태로 진행한 ‘정의의 임무-2025’ 훈련의 특징을 네 가지로 요약하면서 “대만 독립 운동의 핵심 인물들을 제거하는 작전을 모의해 언제든 정확하게 표적 공격하고 제압할 수 있는 중국 인민해방군의 능력을 입증했다”는 점을 들었다.
중국군왕은 이와 함께 “대만 독립 분자들의 목에 걸린 올가미는 점점 조여지고 머리 위에 드리운 칼날은 더욱 날카로워지고 있다”는 경고도 보냈다. 라이 총통에 대해선 ‘문제아’ ‘위험 조성자’ ‘전쟁광’으로 묘사하며 “개인의 더럽고 사적인 정치적 이익을 위해 대만 독립 입장을 완강히 고수하면서 이념을 교묘하게 조작하고 사회를 파렴치하게 분열시켰다”면서 “그의 말과 행동은 천지의 분노를 사고 있다”고 비난했다.
이어 “라이칭더와 민진당 정부가 외세에 의존한 독립을 도모하고 무력으로 통일을 거부하는 행태를 보이는 것은 미국의 ‘안보 약속’에 대한 병적인 집착 집착 때문”이라며 “세계는 이라크, 시리아, 아프가니스탄, 우크라이나에서 미국 정치인들이 우방을 현금지급기처럼 취급하며 무기 판매를 사형 선고로 바꾸는 모습을 목격해 왔다”고 주장했다.
중국군왕은 이번 훈련의 나머지 특징으로 대만의 군함, 항공기, 미사일 기지, 주요 항구, 탄약고, 병참 시설 등 모든 목표물을 훈련 대상으로 삼은 점, 대만의 주요 항구와 해상 수송로를 봉쇄해 현실적인 고립 상황을 연출한 점, 대만 내 이동 가능한 목표물을 정밀 타격해 대만군이 외부 세력으로부터 구매한 무기를 파괴하는 훈련을 한 점을 꼽았다.
대만을 포위하는 형태로 설정된 이번 훈련 구역에 대해서도 세 가지 의미를 부여했다. 훈련 구역을 그 어느 때보다 대만에 가깝게 설정해 압박을 강화한 점, 5개 구역에서 대만을 포위해 강력한 공동 억지력을 형성한점, 적의 접근을 차단하고 봉쇄하는 훈련의 목표와 방향을 더욱 명확히 한 점 등이다.
중국군왕은 “이번 훈련은 대만독립 분리주의 세력의 본부에 대한 강력한 타격 훈련인 동시에 관련 통로를 차단해 외부 세력의 간섭을 단호히 거부하는 훈련이었다”고 평가했다.
이어 “인민해방군이 대만 주변에서 실시하는 모든 군사 훈련은 대만 독립 분리주의 활동과 외부 간섭을 겨냥한, 지극히 합리적이고 합법적인 것”이라며 “대만 독립 세력이 외부 세력과 결탁해 대만해협을 불안정하게 만드는 것을 저지하고 국가 주권과 영토 보전을 근본적으로 수호하며 중국의 근본 이익과 대만 동포를 포함한 모든 중국 인민의 핵심 이익을 보호하기 위한 것”이라고 강조했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사