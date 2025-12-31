비트코인 뺨치는 구릿값… 연간 상승률 16년 만에 최고
연 상승률 40% 넘어…2009년 후 최대
비트코인 고점 대비 -30% 연초가 하회
산업 전반에 사용되는 광물인 구리의 연간 가격 상승률이 16년 만에 최대 폭으로 올해를 완주할 것으로 보인다.
블룸버그통신은 31일(현지시간) “구리가 연일 사상 최고가를 경신하며 런던금속거래소에서 연간 40% 넘는 상승률을 기록했다”며 “이는 산엽용 금속 6종 중 최고 실적”이라고 전했다.
블룸버그에 따르면 구릿값은 런던금속거래소에서 영국 시간을 기준으로 이날 오전 7시21분(한국시간 오후 4시21분) t당 1만2498달러(약 1811만원)에 거래됐다.
올해 급등한 은 현물 가격과 주식시장이 약세로 돌아서자 구릿값도 하락했지만 여전히 고가에 거래되고 있다. 최고가는 전날 기록된 1만2960달러다.
구리는 지난 1월 도널드 트럼프 미국 대통령의 재집권과 4월 관세 전쟁 본격화에 따른 해외 원자재 품귀 현상으로 몸값을 높였다.
인공지능(AI) 기반 시설 구축을 위한 전력 설비 수요 급증과 금·은 가격 상승 랠리도 구릿값 고공행진을 견인했다.
구릿값의 올해 강세는 철광석 같은 다른 광물과 비교해도 선명하다. 싱가포르거래소에서 철광석 선물은 t당 105.80달러로 거의 변동을 나타내지 않았으며 연간 상승률은 5% 수준에 불과하다고 블룸버그는 짚었다.
대표적인 위험 자산인 암호화폐의 경우 구릿값 상승과 반대 곡선을 그렸다. 비트코인은 지난 10월 12만6000달러 선을 넘어서며 사상 최고가를 기록한 뒤 하락 전환했다.
비트코인은 한국시간으로 오후 5시50분 현재 미국 암호화폐 시가총액 정보 사이트 코인마켓캡에서 8만8328달러(약 1억2805만원)를 가리켰다. 연초 가격인 9만3000달러대를 밑돌고 있으며 고점 대비 30%가량 하락했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사